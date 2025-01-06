Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 2024 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Müzeler, bir yıl boyunca 952 bin 298 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Şehrin kültürü ile tarihini içinde barındırarak en iyi anlatan ve dünyaya bir tünel açan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi müzeleri, “Yaşayan Müze” ve “Çağdaş Müzecilik” kavramlarını benimseyerek hizmet veriyor.

2024 yılında en çok 25 Aralık Panorama Müzesi ziyaret edildi

2024 yılında ise en çok ziyaret edilen müze Panorama 25 Aralık Müzesi oldu. Kahramanlık destanı olan Antep Savunması’nı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan müze geçtiğimiz yıl 320 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı.

Son 10 yılda 8 milyon ziyaretçi

Yaptığı yeniliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunan Gaziantep Büyükşehir müzeleri çalışmalarına devam ederken son 10 yılda 8 milyon 186 bin 555 ziyaretçi sayısına ulaştı. Antep Savunması’nın en önemli mevkii olan Çınarlı Cephesi’nde inşa edilen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehitler Abidesi ve Şehitlik, 25 Aralık 2023 tarihinde Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi adıyla müze statüsüne çevrilirken burayı 2024 yılında 27 bin 768 kişi ziyaret etti.

Projelerle müze deneyiminde farklılık oluşturuldu

Müze deneyiminde farklılık oluşturması amacıyla 2024 yılında da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılında başlayan “Yaşayan Müze Etkinlikleri” ile “Müzelerimi Geziyorum Projesi” devam etti. Yaşayan Müze Etkinlikleri kapsamında müzelerin temalarına göre hazırlanan 10 farklı atölyede çocuklar ve büyükler farklı deneyimler elde etti. Müzelerimi Geziyorum Projesi ile de il, ilçe ve köy okullarında okuyan, sosyal ve ekonomik durumu kısıtlı 7-18 yaş arası öğrencilere tarih ve kültür bilincini aşılamak, tarihini bilen fertler olarak yetişmelerine de katkı sağlamak amacıyla geziler düzenlendi.

2024 yılında 19 bin 210 öğrenci projeye katılırken 2019 yılından bugüne kadar 110 bin 590 öğrenci projeden yararlandı.