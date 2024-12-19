Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” (ELoGE) ödülünü kazanarak Gaziantep Modeli ile önemli bir başarıya daha imza attı.

İyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden ve bu anlayışı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere sunulan bir marka olan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE-European Label of Governance Excellence) sahibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’de düzenlenen ödül töreninde başarılı belediyeler, 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu İstasyon Gaziantep tarafından yapılan başvuru, Avrupa Konseyi’nin belirlediği ilkeler ve kriterler çerçevesinde, deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in oluşturduğu Gaziantep Modeli ile iyi yönetişim uygulamalarında öncü bir yerel yönetim olarak başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Ödül törenine TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, il ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

2022’de Türkiye’nin de dahil olmasıyla 46 Avrupa ülkesinin 23’ünde verilmeye başlanan marka, iyi yönetişim ilkelerine dayanarak, kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlıyor.