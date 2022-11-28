Gaziantep Sanayi Odası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika)2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2023 Yılı Planlaması hakkındaki istişare toplantısı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika)2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2023 Yılı Planlaması hakkındaki istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Uzman Ebru Seyhan Akyol, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Muhammed Paksoy, Gasbem Yönetim Kurulu Üyeleri, Murat Hakan Yusufoğlu, Erman Erturhan ile diğer davetliler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ve GSO ile güzel projeler yaptıklarını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Model Fabrikalarda 2022 yılında neler yapıldığını, 2023 yılında neleri hedeflediklerini görüşmek için bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Türkiye’deki Model Fabrikalar arasında ilk toplantıyı Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini dile getiren Ar, “Model fabrikalarımız yalın üretim ve verimlilik üzerine çok önemli çalışmalar yapıyor. Gaziantep Model Fabrika’da da önemli işler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalardan dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu’nu, Model Fabrika ekibi ile destek veren herkesi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Olarak gerçekleştirilen projelerle bölgeyi; GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte kurulan Model Fabrika ile entegre hale getirdiklerini söyledi.

Birbirini tamamlayan bu birimleri, Endüstriyel Gelişim Merkezi (EGÜ) adıyla markalaştırdıklarını ifade eden Ünverdi şöyle devam etti:

“Burada hem meslek edindiriyor hem de sanayimizin talepleri doğrultusunda insanımıza mesleki yeterlilik kazandırarak sanayimizin yetişmiş insan gücünü karşılıyoruz. Model Fabrikamız ise gelişim üssümüzün kalbi konumundadır. Dijital Dönüşüm, Verimlilik, Endüstri 4.0, Yalın Üretim, Tasarım, Öğren ve Dönüş, Yaparak Öğrenme gibi eğitim ve uygulama alanları İle sanayimizdeki değişim ve dönüşüme burada yürüttüğümüz faaliyetlerle öncülük ediyoruz.”

Model Fabrika’nın öneminin zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaya başlandığına vurgu yapan Ünverdi, “Yeni nesil sanayiye adaptasyonda burası çok büyük bir mutfak, kuluçka merkezi, yeniliklere açılan kapımız ve yaşayarak öğrenme ve uygulama merkezimiz. Firmalarımızın röntgenini çekiyor, sorunların çözümü ve yapılacak iyileştirme çalışmalarını kendileriyle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl fragman eğitimlerinin ardından 1 Şubat’ta öğren-dönüş eğitimleri ile başladığımız çalışmalarımızda çok önemli mesafeler kat ettik. Öncesinde burayı tanımlamakta firmalarımız açıkçası güçlük çekiyorlardı. Arkadaşlarımız sahaya inip hem burada verilen eğitimler hem de firmalarımızdaki uygulamalı çalışmalar neticesinde reel sonuçlar alamaya başladık ve merkezimize olan ilgi de arttı. Yalın üretim eğitimi çerçevesinde 22 farklı modül ile danışmanlık hizmeti sağladık. Burada amacımız sadece Gaziantep sanayisinin değişim ve dönüşümünü sağlamak değil, bölgemizle birlikte bunu başarmak ve bu süreci birlikte yürütmektir” şeklinde konuştu.

Verimlilik, Yalın Üretim ve Dijitalleşme ile birlikte sürdürülebilir sanayi için en önemli başlıklardan birisi haline gelen yeşil dönüşüm konusunda da Gaziantep Model Fabrika’nın etkin rol üstleneceğini aktaran Ünverdi “Merkezimiz Enerji Verimliliği ve karbon salınımını azaltacak çalışmalarla yeşil üretime önemli katkılarda bulunacak. Sonuç olarak baktığımızda; verimlilik kayıplarının azalması, katma değerin artırılması, dijitalleşme ve ileri teknoloji üretime geçiş, AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine adaptasyon konularında sağlayacağı imkanlarla Gaziantep Model Fabrika, üretim ve ihracatımızın da yukarıya taşınmasında kilit rol üstlenecektir" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Gaziantep Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler sunum eşliğinde Gaziantep Model Fabrika’nın yaptığı çalışmaları ve projeleri anlattı.

Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Taşkıran Battal da yaptığı sunumda, Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Model Fabrika Danışma Kurulları, İyi Uygulama Örnekleri, Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı, Model Fabrikalar ile Diğer Ülkeler Arasındaki İşbirlikleri gibi bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.