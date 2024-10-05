Gaziantep Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi projesi Taşlıca Busem sınırları içerisinde inşaat Faaliyetine hafriyat işi ile başladı.

Kooperatif başkanı Mehmet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerinin de katılım sağladığı ilk hafriyat patlatması yapıldı. Mehmet Bozkurt, bugünün önemli bir gün olduğunu, bu projenin Gaziantep mobilya sektörüne yön vereceğini söyledi .

Projenin inşaatının başlaması münasebetiyle kurbanlar kesildi dualar edildi. Bozkurt, bu devasa projenin bugün ilk adımı olduğu, bundan sonraki sürecin çok daha cefakar bir süreç olacağı , tüm üyelerinde desteğiyle işyerlerinin en hızlı şekilde esnaflara teslim edileceği belirtti . Sanayi Bakanlığı tarafından da yatırım programına alınan bu projede şuana kadar ciddi bir yol alındı. Gaziantep için büyük bir istihdam sağlayacak olan projenin, bitmesi için geri sayım başlamış oldu.