Gaziantep Menengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili, Avrupa komisyonu tarafından onaylandı.

Gaziantep mutfağına ait özel lezzetlerden birisi olan Menengiç Kahvesi, Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Ezogelin Kadın Kooperatifi’nin girişimleri ile Ezogelin Kadın Kooperatifi adına Avrupa Birliğinde de tescillendi.

Gaziantep’in AB tescilli ürün sayısı 3’e çıktı

Yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep’in kafein içermeyen ve aromatik lezzeti ile dikkat çeken Menengiç Kahvesinin ardından Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı ile beraber Gaziantep’in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3’e çıktı.

"Bu sabah Gaziantep Memengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili aldı"

Menengiç kahvesi üreten ve satan Selim Balcı, "Bu sabah Gaziantep Memengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili aldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in katkılarıyla coğrafi tescillenmişti. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantepli vatandaşlar ise, Menengiç Kahvesi’nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili, almasından gurur duyduklarını ifade ettiler.