Sahan Restoranlar Zinciri İstanbul’da bulunan bütün restoranlarında 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel menüsüyle bütün öğretmenlere yüzde 50 özel indirim uygulanacağı müjdesini verdi.

Sahan Restoranlar Zinciri İstanbul’da bulunan bütün restoranlarında 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel menüsüyle bütün öğretmenlere yüzde 50 özel indirim uygulanacağı müjdesini verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Sahan Restoranlar Zinciri bünyesinde faaliyet gösteren bütün restoranlarda öğretmenlere yüzde elli indirim müjdesi verildi. Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan Öğretmenler günü ile ilgili tüm öğretmenlere Sahan restoranlarında özel bir menü hazırladıklarını açıklayarak, “Yarınlarımızın geleceğini dizayn eden öğretmenlerimiz için neler yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Gelecek nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize ufak da olsa bir teşekkür etmek istedik. Bunun için öğretmenlerimize özel bir menü hazırladık. Öğretmenler gününe özel olarak hazırladığımız menüde de her yıl olduğu gibi tüm Sahan Restoranlarında O güne özel yüzde 50 indirim yapacağız” dedi.

Gaziantep yemekleri öğretmenler için pişirilecek

24 Kasım Öğretmenler gününde öğretmenlere yönelik özel olarak hazırlanan menüde Gastronomi Kenti Gaziantep’in özel yemeklerinin de yer alacağını ifade eden Öztan, “Bu güzel günümüzde elbette öğretmenlerimize Gaziantep yemeklerini ve lezzetlerini tattırmayı planlıyoruz. Özel menümüzde bunun için Gaziantep lezzetlerine de yer verdik. Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar bu özel gecemizde hep birlikte güzel bir gün geçirmelerini dilerim” dedi.