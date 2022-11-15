Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş organizasyonuyla, kentin tarihi, kültürü ve el sanatları Türk Arkeoloji ve kültürel Miras enstitüsünde sergileniyor. sergide Memik Filiker’e ait Esnaf, Sokak Gaziantep ve Gazikültür Kitapları da yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş organizasyonuyla, kentin tarihi, kültürü ve el sanatları Türk Arkeoloji ve kültürel Miras enstitüsünde sergileniyor. sergide Memik Filiker’e ait Esnaf, Sokak Gaziantep ve Gazikültür Kitapları da yer alıyor.

Gaziantep’in tarihi, kültürü ve el sanatlarıyla ilgili sergi, 27 konuda 15 yıl içerisinde toparlanmış ve tarihi belge ve kanıtlara dayalı bin 200 eseri meraklılarıyla buluşturup adeta geçmiş yıllara götürüyor. 19 Aralık’a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi, Gaziantep’in mirası, kültürel değerlerini sunmanın yanı sıra, Türkiye genelinde esnaf ve sokağın öğelerini de bir arada sunmasıyla da dikkat çekiyor. Sergide öne çıkan konulardan birini de baklavacılıkta kullanılan ve Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar gelmiş, tatlının nakliyesinde kullanılan kutular oluşturuyor. Baklavacılığın yanı sıra Gaziantep’in meşrubat, kasacılık, otobüs işletmeciliği ile ilgili konuların koleksiyonları da serginin detayları arasında yer alıyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplanan çeşitli ürünlerin örneklerine de yer verilen sergide Gaziantep’e ait horoz şekeri, kolonya, yağ, çocuk oyuncakları gibi kentin tarihinde yer etmiş ürünler sergileniyor.

"İlk portakallı gazozu Gaziantep üretti"

Sergi sahibi Memit Filiker, yaptığı açıklamada, Gaziantep’in gastronomi açısından çok önemli belgelere sahip olduğunu belirterek, “Gaziantep’in çok güzel bir gastronomi şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten sergimizdeki birçok şey de yeme içme kültürüyle alakalı. Şehrimizin çok iyi materyallere sahip olduğunu bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bu sergiyi yapmamızda bize destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Yakar’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Sergide, 1925 yılından 2000’li yıllara kadar, tamamı gazoz kültürünü anlatan 32 markanın ürün örneklerine yer verdiğini anlatan koleksiyoner Filiker, “Gaziantep’in en güzel yeme içme tarihini içeren, bir kültür haline gelmiş meşrubat kültürü, diğer adıyla gazoz, meyve suyu, kola, portakallı gibi çok içinde birçok markayı barındıran bir tarihimiz var. Şehrimizde en çok bilinen markalardan olan ‘Portalin Gazozu’ 1963’te kuruluyor. Portakal, limon ve mandalina üç kelimeden ortak hareket edilerek çıkarılmış bir marka olan Portalin, Türkiye’nin ilk portakallı gazoz olma özelliğine de sahip” diye konuştu.