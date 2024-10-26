Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen muhteşem etkinlikler göz kamaştırıyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı coşkuyla kutlanıyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün birimlerinde büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde, milletimizin yeniden dirilişinin ifadesidir. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millet iradesine teslim edildiği Cumhuriyet; ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik demektir. Millet olarak, atalarımızdan aldığımız tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden, bugünü kavrayan ve geleceğe ışık tutan ilme, irfana sahip gençler yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi de şükranla anıyoruz” dedi.

GKV Özel Okullarında Coşkulu kutlamalar başladı

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel değerlendirmelerine devam ederek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kurumumuz bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz de birbirinden farklı etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Kutlamalarımızı geniş bir zaman dilimine yayarak bu coşkunun devam etmesini ve öğrencilerimizin cumhuriyetimizin değerleri daha yakından tanıması ve bu değerlere sahip çıkarak Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda çeşitli sportif etkinliklerin yanı sıra Cumhuriyet Balosu, Cumhuriyet Korteji ve birbirinden farklı açık hava gösterileri gerçekleştirilirken konuyla ilgili sergiler, söyleşiler ve nihayetinde salon kutlamalarıyla milletimizin coşkusuna ortak olmaya çalışıyoruz. Organizasyonda büyük emekleri geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen ve idarecilerimizin yanı sıra değerli velilerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikler hafta boyunca devam edecek

Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kampüsünde düzenlenen çeşitli sportif etkinliklerin yanı sıra Cumhuriyet Balosu ve öğrenci korosunun seslendirdiği birbirinden güzel parça dikkat çekti. Cumhuriyet Kortejinde ise öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla okul bahçesinde marşlar eşliğinde muhteşem bir yürüyüş sergiledi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.