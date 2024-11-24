Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen baloda öğretmenler gönüllerince eğlenirken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğretmenlere günün anısına birer çiçek ve uzun yıllardır eğitime başarıyla hizmet eden öğretmenlere birer teşekkür plaketi takdim etti.

Kuruluşunun 61, yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerini unutmadı. Bir otelde düzenlenen Öğretmenler Günü balosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra uzun yıllar kurumda idareci ve genel müdür olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Atanur Vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat’ın yanı sıra davetliler de katıldı. Geceye GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel’in okul idareci ve öğretmenlerine çiçek takdimi ardından uzun yıllar görev yapan idareci ve öğretmenlere plaket takdimi ile başladı. Uzun yıllardır eğitim alanında önemli projelere imza atan ve GKV Özel Okullarının gelişimine katkılar sunan Yard. Doç. Dr. Atanur vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat’a gecenin anısına onur ödülleri takdim eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel GKV’nin 61 yaşında büyük bir aile olduğunu ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Nüket Ersoy’dan önemli mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kurucularından ve uzun yıllardır yönetim ve mütevelli kurulu başkanlığın görevini yürüten Nüket Ersoy’un yaşamından kesitlerin sunulduğu Asırlık Eğitim Çınarı Nüket Ersoy konulu belgeselin gösteriminin ardından Nüket Ersoy’un öğretmenler günü mesajı okundu. Yapılan konuşmaların ardından Gaziantepli ünlü sanatçı Fatih Toker’in sahne aldığı gecede öğretmenler geç saatlere kadar gönüllerince eğlenirken kuruluşunun 61.yılını kutlayan GKV Özel Okulları için 61.yıl pastası kesildi.