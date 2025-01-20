2025-2026 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu’na öğrencilerini kaydetmek isteyen veliler için düzenlenen noterli kura çekişinde adeta kayıt izdihamı yaşandı. Yüzlerce velinin katıldığı kayıt kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf okutacak olan öğretmenlerin de tanıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu’nun eğitim çınarı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sektöründe liderliğini sürdürürken 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik ilkokul birinci sınıf öğrencileri için noter huzurunda kayıt sırası kura töreni gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda yaşanan kayıt izdihamı bu yılda yaşanırken yoğun ilgi ve talebin karşılanması için bu yıl altı sınıf açılacağını ve her sınıfın 24 kişiden oluşacağını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa çocuklarının kaydını yaptırmak isteyen öğrenci velilerimiz için her yıl olduğu gibi noter huzurunda kayıt sırası kurası çektirdik. Yoğun ilgi gören kura çekiliş törenimizde bu yıl ki kontenjanlarımızın dolmuş olması elbette kurumumuzun 61 yıllık başarılarla dolu geçmişi ve güçlü kadrosuyla ilgili olup bu yıl okulumuzun ilkokul birinci sınıfına toplam 144 öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Kura çekimine iki yüzü aşkın velinin katılmış olup önümüzdeki süreçte yapılan kura çekimine uygun olarak öğrencilerin okulumuza kayıtları alınacaktır. GKV Özel İlkokulu’mda diğer kurumlarımız gibi 2025-2026 yılında bir IB okulu olarak eğitim öğretim hizmeti vermeye başlayacak ve yabancı dil ağırlıklı bu uygulamada öğrencilerin sadece bir yabancı dil değil birden fazla yabancı dil öğrenmesine imkân sağlayacak bir yapıda ilerleyecek. Törenimizin gerek kurumlarımıza gerekse velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen noterli kura çekimi töreninde GKV Özel Anaokulu öğretmenleri ve idarecilerine de 2024-2025 eğitim öğretim yılında gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalardan ötürü günün anısına birer çiçek takdimi yapıldı.