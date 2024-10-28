Türkiye’nin ve dünyanın dört bir köşesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 101.yıl dönümü coşkuyla kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda da Cumhuriyet’e yakışır bir tören düzenlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanarak sahneye konulan gösteriler konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen muhteşem bir törenle Cumhuriyet’in kuruluşunun 101.yılı kutlandı. Düzenlenen törene GKV Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Osman Kıratlı, Av. Aysel Tokatlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idarecileri öğretmenleri ve davetliler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseler Müdürü Alper Kaplan Cumhuriyetin kuruluşu ve kazanımlarını dile getirerek “Atatürk devrimlerinin en büyüğü milli egemenliğe dayalı, tam bağımsız, milli, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıdır” dedi.

“GKV ailesi Cumhuriyet için tek yürek”

Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bütün kurumların bir birinden farklı etkinliğe imza attığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Milletçe bu coşkuyu büyük bir gurur ve onurla yaşıyoruz. Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liselerimizde öğrencilerimiz bir birinden farklı etkinlikle Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor. Emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizle bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan değerli velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin duygulandıran coşkulu kutlaması

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl etkinlikleri kapsamındaki törene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşı sürecini ve Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan “Bir Adam Düşünün” adlı belgesel gösterime girdi. Belgeselin ardından GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Selim Göğüş “Ey Türk Gençliği”ni, GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Azra Özbilgin “Gençliğin Ataya Cevabı"nı seslendirdi. Kutlamalara kurum öğrencilerinden Beren Özkörük’ün piyano gösterisi ile devam edildi. GKV’li öğrencilerden Candan Düzen ve Cemal Oğuz Öcal “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı şiiri seslendirirken, öğrenciler tarafından sahnelenen vals gösterisi ayakta alkışlandı. Kutlamalara Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrenciler tarafından sahnelenen Çıktık Açık Alınla Oratoryosu damgasını vururken GKV’li Mirza Ceylan tarafından sahnelenen zeybek gösterisi de büyük ilgi gördü.

Kutlamalar Türk bayrakları eşliğinde seslendirilen marşlarsa son bulurken kutlamaların hafta boyunca devam edeceği de ifade edildi.