Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Hatice Kılıç ve Neslihan Toktaş Bursa’da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U20 Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Hatice Kılıç ve Neslihan Toktaş Bursa’da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U20 Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonasında yarışan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hatice Kılıç, 800 metre de Türkiye 2.si, Neslihan Toktaş, 400 metre de Türkiye 5. si olarak yarışmayı bitirerek Türkiye dereceleriyle isimlerini başarı listesine bir kez daha yazdırdılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin akademik başarılarını sosyal, kültürel sanatsal ve sportif başarılarla taçlandırdığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki her iki sporcuyu da kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sporcuların yarışma sonrası Gaziantep’e dönerek önümüzdeki süreçte katılacakları çeşitli yarışmalarla ilgili çalışmalarına başladıkları da öğrenildi.