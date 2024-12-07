LGS sınavlarına hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İstanbul gezisi kapsamında Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumları ziyaret edilerek kurumlar hakkında bilgiler aldı. Geleneksel İstanbul Liseleri Gezisinin başarılı ve verimli geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel bu tür gezilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu’nun eğitim çınarı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri İstanbul’u mercek altına alarak Türkiye’nin en prestijli liselerinde incelemeler yaparak LGS öncesi hayallerindeki okullarla ilgili hedeflerini pekiştirdiler. Geleneksel olarak her yıl LGS öncesi düzenlenen İstanbul Gezileri kapsamında bu yılda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İstanbul Liseler Gezi ve İnceleme faaliyetinin öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizi GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Tuğçe Gürer, GKV Özel Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Jale Ural ve GKV Özel Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Burak Tümbaş rehberliğinde İstanbul’a gönderdik. Gezi kapsamında Koç Okulları, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Mef Okulları, Robert Koleji İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nde incelemeler yapan GKV Özel Okulları öğrenci kafilesi bu kurumlarda ki eğitim modelleri ve kurumların bir biriden farklı yapıları hakkında fikir sahibi oldu. Diğer taraftan öğrencilerimizin sadece eğitim kurumlarını değil aynı zamanda İstanbul’un tarihi ve turistik değerlerini de yakından tanımalarını sağlayan bu gezi kapsamında Tuzla Mübadele Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Pierre Lotti Tepesi ve Rahmi Koç Müzesiyle birçok doğal ve tarihi alanlarda incelemeler yapmaları sağlandı. Öğrencilerimizin kariyer planlama süreçlerinde hedef oluşturmaları ve motivasyon kaynaklarını güçlendirmelerini amaçladığımız gezi için desteklerini esirgemeyen okul idareci ve öğretmenlerimize ve daima yanımızda olan en büyük destekçilerimiz velilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de bu tür gezilerimiz devam edecek ve öğrencilerimizin Türkiye’nin dört bir yanını yakından tanıma şansı elde etmelerine yönelik desteklerimiz sürecektir” dedi.