Akademik alanlarda olduğu gibi sosyal, kültürel, sanat ve spor alanlarında da başarılar elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri atletizmde kazandıkları Türkiye dereceleri ile de yüzleri güldürdü.

İzmir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından düzenlenen Lise Genç A Kız Atletizm Türkiye Şampiyonasında yarışan Hatice Kılıç ve Neslihan Toktaş Türkiye dereceleriyle isimlerini başarı listesine bir kez daha yazdırdılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından düzenlenen Lise Genç A Kız Atletizm Türkiye Şampiyonasında farklı kategorilerde yarışan Gaziantep’in gururu Hatice Kılıç ve Neslihan Toktaş iki Türkiye ikinciliği elde ederek isimlerini başarı listesine yazdırdılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Hatice Kılıç 1500 metre kategorisinde Türkiye 2.si olurken aynı yarışmada Neslihan Toktaş 400 metre kategorisinde Türkiye 2.si olarak gümüş madalya aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin akademik başarılarını sosyal, kültürel ve sportif başarılarla taçlandırdığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki her iki sporcuyu da kutlayarak başarılarının devamını diledi.