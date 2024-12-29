Kuruluşunun 61.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları söyleşi ve imza günleri etkinlikleri kapsamında Gaziantepli ünlü yazar Ahmet Ümit’i ağırladı. Nüket Ersoy’un Anadolu’yu aydınlatan bir fener olduğunu söyleyerek söyleşisine başlayan Ümit, edebiyatın insan yaşamındaki önemini dile getirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları söyleşi ve imza günü etkinlikleri kapsamında Gaziantepli ünlü yazar Ahmet Ümit’i ağırladı. Ahmet Ümit söyleşisine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareci öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nüket Ersoy’un Anadolu’nun eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yazar Ahmet Ümit, “Nüket Ersoy, Anadolu için önemli bir fenerdir. Sadece bu kenti değil bütün Anadolu’yu eğitim ışığıyla aydınlatmayı başarmak için yola çıkan Nüket Ersoy yaşamını bu yolda vakfederken aynı zamanda bütün servetini de eğitim alanında kullanılmak üzere bağışlamış mümtaz bir insandır. Kendisini saygıyla selamlıyorum” dedi.

Öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği söyleşisinde edebiyatın hayattaki önemini ve insan yaşamına kattığı zenginlikleri dile getiren Ahmet Ümit, kendi yazarlık yolculuğundan hatıraları da anlatarak öğrencilerle karşılıklı sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Söyleşinin ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Gaziantepli Yazar Ahmet Ümit’e günün anısına bir çiçek takdim ettim ederek teşekkür etti. Büyük alkışlar eşliğinde söyleşisini tamamlayan Ahmet Ümit daha sonra okurlarının kitaplarını imzalayarak her biri ile ayrı ayrı ilgilendi.