Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 'Bizim Mustafa' sloganıyla CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mustafa Güzel siyaset hayatına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın emrinde devam edeceğini açıkladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te son yerel seçimlerde CHP’den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden 'gereken desteği' göremediğini öne sürerek, istifa edip, AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Başkan Güzel, sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirme paylaştı.

Açıklamasında, 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildiğini anımsatan Başkan Güzel, "Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA GÜZEL KİMDİR?

1968 yılında Karkamış / Soylu Köyü’nde doğdu. İlkokulu çocukluğunun da geçtiği, Soylu Köyü’nde tamamladı. Öğrenimine daha sonra Nizip’te devam ederken, bir yandan da baba mesleği olan çiftçiliği sürdürdü.

Vatani görevinden sonra fıstık tüccarlığıyla başlayan iş hayatı, farklı sektörlerde günümüze kadar devam etti.

2021 yılından beri, plastik sanayi ile halı sanayi alanlarında faaliyet gösteren Güzel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Soylu Köyü’nde muhtar seçildi.

Güzel, 15 yıllık muhtarlık süresi boyunca; sadece kendi mahallesinde değil, Karkamış genelinde birçok insana yararlar sağladı. Bu yararlar 15 yıl sonra belediye başkanı olması yönünde talepleri de beraberinde getirdi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Güzel, evli ve 4 çocuk babasıdır.