Gaziantep’te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Gaziantep’te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada 2 özel müsabaka oyanayacak olan A Milli Futbol Takımı, ilk maçını yarın Diyarbakır’da İskoçya ile, ikinci mücadelesini ise 19 Kasım Cumartesi akşamı Gaziantep’te Çekya’yla yapacak. Türkiye - Çekya karşılaşmasının ev sahipliğini üstlenecek Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda ise hummalı bir çalışma var.

Koltuklar yenileniyor, statta genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor

Çekya mücadelesi öncesi statta koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi veren Kalyon Stadı Müdürü Vahdettin Balsu, "Yaklaşık 20 yıllık aranın ardından A Milli Futbol Takımı’nı şehrimizde ve stadımızda ağırlayacağız. Bu durum bizim için çok büyük bir onur. O yüzden sahamızı da o maça kadar hazır hale getireceğiz. Bu çerçevede tribünlerde bazı koltukların değişimi yapıldı. Tüm koltukların ve tribünlerin temizliği yapılıyor. Saha zeminimizde de herhangi bir sıkıntı yok, zeminimiz de maça hazır. Maç günü her şey güzel olacak diye düşünüyoruz. Milli maç için hafta başından itibaren yoğun bir mesai harcamaya başladık ve cuma gününe kadar da bir aksilik olmazsa çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.