Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlarda toplam 454 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslardan 18’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken siber suçlar için kullanıldığı tespit edilen 8 bin 412 siteye erişim engelli getirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında siber suçlarla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda internet üzerinden sahte araç kiralama, büyükbaş-küçükbaş hayvan satış, konteyner satış ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 290 ve sosyal medya paylaşım platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 164 şahıs olmak üzere toplam 454 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında işlem başlatılan şüpheli şahıslardan 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Siber suçlar için kullanıldığı tespit edilen 8 bin 412 siteye erişim engelli

Jandarma ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis, kumar vb. şans oyunları oynanmasına imkân sağlayan 5 bin 991, fuhuş için yer ve imkan sağlayan, müstehcenlik içeren 934, dolandırıcılık amacıyla kullanılan 658 ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılan 946 olmak üzere toplam 8 bin 412 internet sitesine Türkiye’den erişim sağlanmasını engelledi. Ekiplerin çalışması sonucu 65 faili meçhul olayın aydınlatılması sağlandı.