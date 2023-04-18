Gaziantep’teki işadamı ve ihracatçılar yayımladıkları mesaj ile Ramazan Bayramı’nı kutladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci mesajında, “Öncelikle bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın verdiği mutlulukla tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Bayramlar sevdiklerimizle bir araya gelmek ve mesafelerin yıprattığı bağlarımızı güçlendirmek için çok özel fırsatlardır. Bir araya gelip sevincimizi, hüznümüzü, derdimizi ve aşımızı paylaştığımız bu güzel günün manevi atmosferinin hepimiz için iyileştirici bir etkisi de bulunmaktadır. Türlü badireler atlattığımız bu dönemde Ramazan Bayramı’nın milletimizin yüreğine esenlikler getirmesini dilerim. Bu yıl Şubat ayında 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerde çok zor zamanlar geçirdik. Her felakette olduğu gibi devlet ve milletimiz el ele vererek bu zor sınav karşısında da kenetlenmeyi bilmiştir. Ramazan ayının getirdiği yardımlaşma ve dayanışma duygusu çerçevesinde bu yıl deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımızın unutulmaması ve yalnız bırakılmaması en büyük temennimdir. Bir kez daha depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına sabırlar dilerim. Tüm milletimizin bu mübarek gününü kutlar, bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, mesajında Ramazan Bayramının tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dileyerek, “Müslümanlar olarak mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramını kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek inancımızda, gerekse de toplumsal hayatımızda önemli bir yeri bulunan bayramlar, kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdirildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst noktaya çıktığı, sevgi, barış ve kardeşlik gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı müstesna günlerdir. Mübarek Ramazan Bayramını anlamına uygun olarak kutlamak önemlidir. Bayram dolayısıyla aile büyüklerini ve hastaları ziyaret etmeli, ihtiyaç sahipleri ve çocuklar sevindirilmelidir. Bu vesile ile İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarken, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve refah getirmesini, millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde bölge olarak yaşadığımız deprem felaketinin bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Diğer taraftan dünyanın dört bir tarafında devam eden savaşların, şiddetin, akan kan ve gözyaşının da son bulmasını yüce Allah’tan diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan’ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Müslümanlar olarak evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar bizi biz yapan, gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı, toplumun tüm kesimlerinin yardımlaştığı, kaynaştığı özel günlerdir. Yüce dinimiz böyle mübarek günlerde birlik ve beraberlik halinde olmayı, sıkıntıları ve mutlulukları paylaşmayı emreder. Bayram dolayısıyla aile büyükleri ile birlikte hasta, yoksul ve kimsesizler ziyaret edilerek, duaları alınmalıdır. Dargınlar ve küskünler barışmalı, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri sevindirilmeli ve bayram coşkusu en üst seviyede yaşanmalıdır. Bayramın birlik ve beraberliğimizle kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olunmalıdır. Millet olarak deprem felaketi dolayısıyla buruk bir bayram kutluyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı bu ortamda yardımlaşma ve dayanışma daha da önem kazanmaktadır. Millet ve devlet olarak bu sıkıntılı günleri yardımlaşma ve dayanışma ile aşacağız. Yaraları kısa sürece saracağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederken, bayramın tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların akan göz yaşlarının sona ermesini dilerim" denildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek mesajında, "İslam alemi olarak rahmet, bereket ve merhamet ayı olan Ramazan-ı Şerifi geride bırakarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayramlar, birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, barış ve kardeşlik gibi duyguları güçlendiren, kısacası bizi biz yapan müstesna günlerdir. Bayramları anlamına uygun şekilde kutlamalı, kırgınlık ve dargınlıkları unutmalı, aile büyüklerini, yaşlıları ve hastaları ziyaret etmeli, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri sevindirilmeli, böylece bayram coşkusu en üst düzeyde yaşanmalıdır. Gaziantep ve komşu iller olarak, 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye güçlü bir devlettir. Milletimiz de yardımseverdir. Devlet-millet kaynaşması ile depremin yaralarının kısa sürede sarılacağına, deprem bölgesindeki illerde hayatın en kısa sürede normale döneceğine inancımız tamdır. Depremzedelerimizle kucaklaşarak, kaynaşarak hep birlikte bayramı bayram tadında yaşamak için önümüzdeki Ramazan bayramı en büyük fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan ayını uğurlayıp, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadığımız bu müstesna günlerin, ülkemiz ve tüm insanlık için refah, huzur ve barış getirmesini, savaşların ve akan gözyaşlarının son bulmasını diliyor, sanayicilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, herkesin huzur içinde, ailesi ve tüm sevdikleri ile acı ve kederden uzak güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan mesajında, "Bölgemizde yaşanan büyük felaketin ardından hep birlikte acıların dindirilmesi, yaraların sarılması için devletimizle el ele vererek büyük çabalar sarf ettik. Komşu illerimiz başta olmak üzere felaketin yaşandığı diğer illerimizde yaşamın normale dönmesi için yine devletimizin yanında, devletimizle el ele vererek elimizden gelenleri yapmaya, bölgede bayramın bayram tadında yaşanması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Bayramlar elbette kenetlenmemiz, kucaklaşmamız, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı arttırmamıza en büyük vesilelerdir. Hem inancımızda hem de kültürümüzde önemli yeri bulunan bayramları anlamına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Bunun için kırgınlıklara ve küskünlüklere son vermeli, yaşlılar, hastalar ve aile büyükleri ziyaret edilmelidir. Ayrıca bayram demek paylaşmak demektir. Herkes imkânları ölçüsünde çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalı, onların gönüllerini kazanmalıdır. Depremin yaşandığı bölgelere olan desteğimizi bu süreçte arttırarak devam ettirmeli, buralardaki vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermeliyiz. Yaşadığımız büyük felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor bu vesileyle bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz’ın mesajında, “Tüm insanlığa huzur, barış ve refah getirmesi dileğiyle İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayram yardımlaşmadır, dayanışmadır, sevinç ve neşe dolu günlerdir. Bayramda aile büyüklerimizin yanında, yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri ve yoksulları unutmamalı bayram sevincini herkesle paylaşma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederken, bayramın birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yönelik devam eden zulümlerin son bulmasını diliyorum. Ayrıca kısa sürece önce yaşadığımız depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ve tüm şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar’ın mesajında ise, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, milletçe kenetlenmemizin artması, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde birlikte kalkınmamız ve güçlenmemize vesile olan en önemli günlerimizdir. 6 Şubatta bölgemizde yaşadığımız ve 11 ilimizi kapsayan büyük deprem felaketinin ardından bütün dünyaya güçlü ve büyük bir devlet ve millet olduğumuzu kenetlenerek bir kez daha gösterdik. Acılarımızı dindirmek, yaralarımızı sarmak için milletçe insanüstü çaba sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Önümüzde İslam alemi için büyük anlamlar ifade eden Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı bu bölgedeki yaraların sarılması, acıların dindirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde bölgemizin yeniden ayağa kalkması açısından hepimiz için büyük bir fırsattır. Devletimizle, milletimizle kenetlenerek bu güzel günlerde bölge insanımıza yalnız olmadıklarını bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarken bir kez daha yaşadığımız büyük felakette yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum” denildi.