Geçen yıl 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in bu başarısında Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) üyeleri dikkati çekiyor.

Geçen yıl 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in bu başarısında Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) üyeleri dikkati çekiyor.

En çok ihracat yapan ilk 1000 sanayi firması arasında 71 şirketi bulunan Gaziantep’teki bu şirketlerin 27’sii GAGİAD üyesi oldu. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep ihracatının yüzde 60’nın GAGİAD üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gaziantep’in ihracat başarısını değerlendiren Koçer, Gaziantep’in yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Gaziantep’in bu rakamlarla Türkiye’nin en önemli sanayi ve ihracat kentlerinden birisi olma unvanını güçlendirdiğini anlatan Koçer, dünyanın ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Gaziantep sanayisi ve ihracatının adeta başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Gaziantep 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,3 ihracatını yükselterek 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık gelire ulaştığını ifade eden Koçer, şöyle konuştu:

"Biz sadece ihracat yapmakla kalmayıp, sanayimizdeki çarkları çevirdik, binlerce insana istihdam sağladık. Bu başarı hepimiz için gurur kaynağı. Ama GAGİAD için ayrı bir gurur vesilemiz var. Çünkü geçen yıl Gazi şehrimizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 60’ı dernek üyelerimiz tarafından dünya ekonomisine dahil edildi. En çok ihracat yapan ilk 1000 sanayi firmasına baktığımızda 71’i Gaziantep’ten ve bunların da 27’si yine GAGİAD üyesi. Kentimiz adına güven veren bu rakamlarda dernek üyelerimizin yadsınamaz bir katkısının olduğunu düşünerek, yarınlara bugünlerden daha umutlu bakıyoruz."

Elde edilen başarının kendilerine daha fazla sorumluluk verdiğini aktaran Koçer, "Gaziantep tarihten bu yana her zaman gençliğin gücünü kullanmış bir şehir. Bizler de atalarımızdan aldığımız sorumlulukla bayrağı daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bugün kentimizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 60’ını yapmış GAGİAD olarak önümüzdeki süreçte daha fazla katkı sağlamanın peşinde olacağız. Bu bilinçle de eğitim organizasyonları, günceli yakalama adına toplantılar ve istişare toplantılarına dünden daha fazla önem vereceğiz" diye konuştu.

Koçer, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçı üyelere de teşekkür ederek, rekabet gücünü artırıp sürdürülebilir yeni başarı hikayelerinin oluşması için çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.