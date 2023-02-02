Kar yağışı sonrası özellikle Gaziantep Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, erken saatlerde işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gaziantep için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinden Gaziantep’in genelini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı sonrası belediye ekipleri yollarda çalışma yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Gaziantepliler güne beyaz örtüyle uyandı.

Gaziantep’te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Güne beyaz örtüyle uyanan Gaziantep’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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