Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımını yaptı ve Abdulkadir Koçer’i İcra Komitesi Başkanı olarak seçti.

19 Ekim 2023 tarihinde ilimizdeki oda ve borsalarda yapılan seçimler neticesinde belirlenen TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri kendi aralarında seçim yaparak oy birliği ile Abdulkadir Koçer’i başkan olarak seçti. GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ve GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner’in doğal üye olduğu 17 kişilik İcra Komitesinde İbrahim Acıoğlu, Kaan Özmen, Enver Koçak ve A. Deniz Altınbaş ise Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimini değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, GTO Yönetim Kurulu olarak gençlere her zaman güvendiklerini ve Gaziantep için yürütecekleri her çalışmada, her projede arkalarında olacaklarını söyledi.

Özdurak, “Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan bu kurullar Türkiye’nin en büyük girişimci ağı. GTO olarak koordinasyonunu yürüttüğümüz Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte ilimizde girişimcilik kültürünü geliştirecek, gençlere rol model olacak faaliyetler ve projeler ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulkadir Koçer ise Gaziantep’in genç iş insanları olarak girişimcilik kültürünü yaşatmak ve devraldıkları bayrağı daha yükseğe taşımak için azimle çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: “Genç Girişimciler Kurulu başkanlık bayrağını devraldığım Sayın Sinan Köksüzer’e ve tüm İcra Komitesi üyelerine bugüne kadar şehrimiz için yaptıkları çalışmalardan, hayata geçirdikleri projelerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcılarımla, İcra Komitesi Üyelerimle ve tüm Genç Girişimciler Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte hedefimiz devraldığımız bu bayrağı çok daha yukarılara taşımak Bunu da tek vücut halinde, birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla yapacağız. Gaziantep, ülkemizin en önemli ticaret ve girişimcilik merkezlerinden birisi Dolayısıyla TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun yürüteceği faaliyetler daha da önem kazanıyor. Bunun sorumluluğu ve bilinciyle bu kentin girişimcilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere taşımak adına azimle çalışacağız” dedi.

Yapılan seçimlerin sonucuna göre TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Asıl üyeler: Abdulkadir Koçer, İbrahim Acıoğlu, Kaan Özmen, Enver Koçak, A. Deniz Altınbaş, Aykut Yorguner, Barış Uslu, Muhammet Öcük, Ünal Çevik, İsmail F. Eryoldaş, Ahmet Gökhan Çelenk, Nurettin Tan, Tamer Tabur, Hüseyin Polat, Mehmet Furkan Türkmen Yedek üyeler: Salih Ceylan, Yusuf Açıkkol, Dila Alpay, Mehmet Gürsel, İbrahim Uğur Altın, İbrahim Güngör, Gökhan Çelik, Burhan Kalkan, Hüseyin Kolukısa, Mert Tutak, Muhammed Nabi Polat, Veysel Karani Çöçel, Ömer Dağlı, Zübeyde Akkuş, Murat Özkınacı.