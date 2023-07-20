Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş’in görevi bıraktığına yönelik iddialara cevap verdi. Söz konusu iddianın kulüp içerisinde çözüldüğünü açıklayan Gaziantep ekibi, "Ortak paydamız Gaziantep düşüncesiyle yeni sezon çalışmalarına devam etme kararı yinelenmiştir. Bu yolculukta teknik direktörümüz Erdal Güneş ve takımımıza olan güvenimiz sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, gece saatlerinde Teknik Direktör Erdal Güneş’in görevinden ayrıldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara cevap veren Gaziantep FK, yaşanan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve Erdal Güneş ile daha güçlü şekilde yola devam edileceğini açıkladı.

"Erdal Güneş ve takımımıza olan güvenimiz sonsuzdur"

Gaziantep ekibinden konu ile ilgili açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile yönetim kurulumuz arasında yapılan görüşmeler neticesinde bir kez daha ortak payda Gaziantep düşüncesiyle hareket edilerek yeni sezon çalışmalarına devam etme kararı yinelenmiştir. Gaziantep FK, taraftarıyla, yönetimiyle, teknik direktörüyle, sportif direktörüyle, futbolcusuyla ve personeliyle ele ele vererek güzel yarınları hep beraber inşa edecektir. Bu yolculukta teknik direktörümüz Erdal Güneş ve takımımıza olan güvenimiz sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Erdal Güneş de açıklama yaptı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK’nın önünü açmak gibi düşünce içerisine girmiş olsam bile hep birlikte yaşayacağımız güzel günlerin hayali bir kez daha kırmızı-siyaha daha sıkı sarılmamı sağlamıştır. Her aile içerisinde yaşanabilecek sorunları geride bırakarak bir kez daha Gaziantep şehrinin gücünü hep birlikte göstereceğimize gönülden inanıyorum. Cumartesi günü Riva’da takımımızla antrenmanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.