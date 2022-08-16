Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını açıklayan Cevdet Akınal, yeni sezondan umutlu olduklarını vurguladı.

“Bambaşka bir sezon bizi bekliyor”

Süper Lig’in ilk iki maçından 4 puanla ayrılmanın önemli olduğunu ancak asıl başarının bunu sürdürülebilir hale getirmekle elde edileceğini belirten Akınal, “Sezon öncesi çok yoğun bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte kadromuza 13 yeni oyuncumuzu dahil ettik. Geçtiğimiz sezon üzerine gerekli öz eleştirilerimizi de elbette yapmıştık. Bu doğrultuda yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte ciddi fedakarlıklarda bulunduk ve iyi bir takım oluşturmayı başardık. Sivasspor ve Ankaragücü maçlarına baktığımız zaman taraftarlarımız kadar bizleri de heyecanlandıran bir takım izledik. Hocamıza, futbolcularımıza tüm çalışanlarımıza yönetim kurulu olarak inanıyoruz, güveniyoruz. Bu sezonun bizim için çok başarılı geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Akınal, “Kadromuza birçok kaliteli ve kendini kanıtlamış futbolcu arkadaşlarımızı kattık. Bunun yanı sıra gelecekte de büyük potansiyele sahip olan genç arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Futbolda bugünü düşündüğümüz kadar yarınlarında planlamasını yapmak zorundayız. Türk futbolu maddi olarak zor günler geçiriyor, bizim de burada uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Şuana kadar 13 futbolcu aramıza katıldı. Transferinde de sona geldiğimiz birkaç futbolcu daha bulunuyor. Umut ediyorum onların da transferleri kısa süre içerisinde netlik kazanacak ve aramıza katılacaklardır. Taraftarlarımızı mutlu etmeye devam etmek istiyoruz, bununla birlikte kulübümüz şartları altında takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Stadyumumuz FİFA onayından geçti”

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nun bakımda olması sebebiyle Ankaragücü maçının Hatay’da oynanmasına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Cevdet Akınal, “Stadımızda sezonun son düdüğü çaldığı andan itibaren ciddi bir çalışma başladı. Avrupa standartlarında bir zemin olabilmesi için çaba gösteriyoruz. Ancak şehrimizde son yılların da üzerinde bir hava sıcaklığıyla karşı karşıya kaldık. Bu şartlar altında zeminin oturma süreci uzadı. Bunu geçtiğimiz sezonlarda birçok kulübümüz de yaşadı. Sezonun tamamında zeminin iyi olabilmesi adına yetkililerle birlikte kısa süreli başka bir stadyumda oynama kararı aldık. Bu süreçte stadyumumuza da FIFA ve TFF taraflı denetimler yapılıyor. FIFA tarafından denetimlerden başarılı bir şekilde geçtik. Federasyonumuz tarafından da zeminle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Gaziantep’te Milli Takımımıza ev sahipliği yapmak istiyoruz, bu doğrultuda FIFA’nın onayı bizim için önemliydi. İnşallah bu sezon içerisinde Milli Takımımızı da Gaziantep’te ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlarımızı kulübe desteğe davet ediyorum”

Gaziantep adına yakışır bir takım kurabilmek adına büyük fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Akınal, taraftarlardan da destek istedi. Herkesi kombine kart satın almaya ve kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GFK Store mağazalarına davet eden Akınal, “Taraftarlarımızı mutlu edebilmek adına bizim çalışmalarımız devam edecek. Ancak onların da bu süreçte gerek kombine kart alarak, gerek lisanslı ürünlerimizi satın alarak bize destek olmalarını bekliyoruz. Bunlar sadece bir maddi destek için değil bu şehirdeki aidiyet duygusunu arttırabilmek adına çok önemli. Bir kez daha söylemek istiyorum ki, bu şehirde yaşayan herkesin birlik olması gerekiyor. Bu doğrultuda herkes kombinesini alsın, kırmızı-siyah ürünleriyle birlikte önümüzdeki süreçte bizleri yalnız bırakmasınlar” diye konuştu.