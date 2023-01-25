Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’de kötü günler geçiren ve ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. 2021-2022 sezonu başında Gaziantep FK’nın başına geçen Erol Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı. Erol Bulut, Gaziantep ekibiyle Türkiye Kupası’nda ise toplam 8 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.

Sezona iyi başladı, kötü bitirdi

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı. Gaziantep ekibi, Süper Lig’de daha sonrasında oynadığı 16 maçta ise sadece 2 galibiyet alabilirken, bu süreçte 8 mağlubiyet, 6 da beraberlikle sahadan ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde son 9 maçta hiç galibiyet alamazken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Bir buçuk yıl takımın başında kaldı, taraftarlardan yoğun tepki aldı

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından taraftardan da yoğun tepki alan ve maç sonu yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Erol Bulut’un Gaziantep FK’daki 1,5 yıl teknik direktörlük macerası bugün itibariyle sona erdi. Bulut’un, yarın takımıyla vedalaştıktan sonra Gaziantep’ten ayrılması bekleniyor.