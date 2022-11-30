Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Dünya Kupası arasında çok ağır antrenmanlar yaptıklarını ve lige en hazır şekilde tekrar başlayacaklarını söyledi. Dünya Kupası’nda Fransa-Arjantin finali beklediğini belirten Bulut, Türkiye’nin kupada yer almamasının ise kalbini acıttığını vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Dünya Kupası arasında çok ağır antrenmanlar yaptıklarını ve lige en hazır şekilde tekrar başlayacaklarını söyledi. Dünya Kupası’nda Fransa-Arjantin finali beklediğini belirten Bulut, Türkiye’nin kupada yer almamasının ise kalbini acıttığını vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Dünya Kupası arasında hazırlıklara yoğun şekilde devam ettiklerini dile getirdi. Ligin ilk bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade eden Bulut, Dünya Kupası’ndan sonra toparlanacaklarını ve ocak ayında yapacakları 3-4 transferle ligi ilk 10’da bitireceklerini söyledi. Dünya Kupası’nda Fransa-Arjantin finali beklediğini söyleyen Erol Bulut, Türkiye’nin kupada yer almamasının ise kalbini acıttığını vurguladı.

“Aradan sonra antrenmanlar ağır ama iyi geçiyor”

Dünya Kupası arasında çalışmalara 10 günlük iznin ardından başladıklarını ve yoğun şekilde idmanları sürdürdüklerini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Antrenmanlar şu an için ağır ama iyi geçiyor. Günde çift idman yapıyoruz, futbolcular da elinden geleni yapıyor. Antrenmanlar ilk 10 gün bu şekilde yoğun geçecek. Sonrasında ise Antalya kampımız olacak. Kampta da ağır antrenmanlarımız ve 3 hazırlık maçımız olacak. Çünkü aradan sonra ilk yarıdan kalan 4 maç, ikinci yarıyla birlikte de 23 maç oynamamız gerekiyor. Biz de hazırlıklarımızı buna yönelik sürdürüyoruz” dedi.

“Ocak ayında ihtiyacımız olan 3-4 transferi aramıza katmaya çalışacağız”

Ocak ayında transfer döneminde 3-4 oyuncuyu kadroya katmaya çalışacaklarını da açıklayan Erol Bulut, “Ocak ayında transfer dönemi var. İhtiyacımız olan 3-4 transferi aramıza katmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda ekip olarak istediğimiz transferleri yaparak ligi istediğimiz yerde yani ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Şu an kadro derinliğimiz istediğimiz düzeyde değil. En az 3 transfer daha lazım. İnşallah ocak ayında aramıza katacağımız ve direkt oynayabilecek oyuncular üzerine yoğunlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ligin ilk yarısında sıkıntı yaşadık”

Ligin şu ana kadar olan bölümünde kadro derinlikleri olmadığı için çok sıkıntı yaşadıklarını ve son dakikalarda çok puan kaybettiklerini aktaran Bulut, “Kadromuzda derinlik olmadığı için ve kadrodaki bazı oyunculardan istediğimiz verimi alamadığımız için ligin ilk yarısında sıkıntı yaşadık. Özellikle son dakikalarda yediğimiz hatalı gollerle çok puan kaybı yaşadık. İnşallah Dünya Kupası arasından sonra bu sıkıntıları aşarak daha iyi seviyelere geleceğiz. 20-21 Aralık’taki kupa maçıyla beraber oyuncularımızdan istediğimiz verimi alarak daha iyi seviyelere çıkacağız” cümlelerine yer verdi.

“Değişik bir Dünya Kupası oluyor”

Dünya Kupası ile ilgili düşüncelerini de açıklayan ve gönlünden Fransa - Arjantin finali geçtiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Dünya Kupası’nda sürpriz sonuçlar çıkıyor. Suudi Arabistan’ın, Arjantin’i yenmesi gibi bir sonuç gördük. Değişik bir Dünya Kupası oluyor. Almanya ve Arjantin gibi bazı takımlarda beklenen performansı göremiyoruz. Gidişatı iyi olan Fransa ve Brezilya gibi takımlar var. Ben Fransa - Arjantin finali bekliyordum ama gidişat değişecek gibi duruyor. Fakat hiç ummadığımız takımlar iyi futbol oynayarak dikkat çekebiliyor ve maç kazanabiliyorlar. Bu da dünyada futbolun biraz değiştiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Dünya Kupası’nda izlediğimiz takımları görünce gerçekten kalbimiz acıyor”

Dünya Kupası’nda yer alan takımları ve oynanan futbolu görünce A Milli Takım’ın turnuvada olmamasından dolayı kalbinin acıdığını sözlerine ekleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Dünya Kupası’nda izlediğimi takımları görünce gerçekten kalbimiz acıyor, Türkiye neden bu kupada yok diye. Elimizdeki milli takım kadrosunun genişliği ve kalitesi bu dünya kupasını hak ediyordu. Umarım önümüzdeki Avrupa ve dünya kupaları organizasyonlarında adımızdan söz ettireceğiz diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.