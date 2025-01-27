Gaziantep Futbol Kulübü’nün, ligde Galatasaray’ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Süper Lig’in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.