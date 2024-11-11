Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, okulların ilk ara tatile girmesiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde, aralarında evcil ve yırtıcı hayvanların da yer aldığı 400 türden 7 bin 500 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Yılda 5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan park, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Hafta sonları yaklaşık 40 bin kişi tarafından ziyaret edilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi bölge iller başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafından ziyaretçiyi ağırlıyor.

Özellikle de tatil günlerinde büyük küçük her yaştan vatandaşın zamanını geçirmek için tercih ettiği parkta ziyaretçiler, değişik türlerdeki hayvanları görebilme imkanı bulabiliyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda en çok ziyaret edilen mekanların başında ise 7 yıl önce kurulan, nesli tükenen ve vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Zooloji ve Doğa Müzesi ile Tropik Kelebek Merkezi yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, okulların ilk ara tatile girmesiyle parkın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

400 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini ifade eden Özsöyler, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle parkın özellikle öğrencilerin ziyaret noktası olduğunu belirtti.

“Ara tatilin ilk gününde 20 bin ziyaretçiyi ağırladık”

Ara tatili değerlendirmek isteyen öğrencilerin, öğretmen veya aileleriyle parkı ziyaret ettiğini ve parktaki hayvanları yakından görme fırsatını yakaladığını belirten Özsöyler, tatilin ilk gününde 20 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Özsöyler, “Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’mızı 2024’ün ilk 10 ayında 4 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın son iki ayı kaldı. Şu anda ara tatil nedeniyle Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’mızın yoğun ziyaretçisi var. Bu yıl 5,5 milyon kişiyi hedefliyoruz. 2023 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı 5 milyon kişi ziyaret etmişti. Türkiye’nin her tarafından Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’mızı akın akın ziyarete geliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerim ve benim için çok güzel bir gün oldu”

Ara tatil nedeniyle öğrencilerini Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na gezdirmeye getirdiğini belirten Büşra Özcan, “8 Kasım itibariyle ara tatile çıktık. Öğrencilerimi okulda gösterdikleri üstün başarıdan ve örnek davranışlarından dolayı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na gezmeye getirdim. Bugün hava güneşli ve bayağı güzeldi. Öğrencilerim bu geziden çok keyif aldılar ve eğlendiler. Öğrencilerim için çok eğlenceli ve bilgi dolu bir gezi oldu” şeklinde konuştu.

Öğretmen ve arkadaşlarıyla parkı gezmeye gelen Kaan Kahramanoğlu, “Öğretmenimiz okulda gösterdiğimiz başarıdan dolayı bizi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı gezisiyle ödüllendirdi. Parkı ve içindeki hayvanları çok beğendik” diye konuştu.