Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çin’in başkenti Pekin’de turizm acentalarının buluştuğu programda Gaziantep’in yeşil şehir vizyonunu ve sürdürülebilir projelerini anlattı. Şehirde çevreci ulaşım, katılımcı yönetim ve tarım projeleriyle büyük dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Şahin, “Ekonomiyi yeşil hale dönüştürmek için Çin’le iş birliğine devam ediyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte 20’ye yakın seyahat acentesi temsilcisiyle bir araya geldi. Burada turizm destinasyonu olarak Gaziantep’i tanıtan sunum yapan Şahin, şehrin tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarına işaret ederek Çinli konukları Gaziantep’e davet etti.

Gaziantep’te atılan çevreci adımlara da değinen Şahin, doğalgazlı otobüslerden elektrikli otobüslere, elektrikli otobüslerden de hidrojenli otobüslere geçiş sürecinde Çinli yatırımcılarla iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Ayrıca, şehirde bisiklet yolları inşa ederek ve 100 binden fazla bisiklet dağıtarak çevre dostu ulaşımı teşvik ettiklerinin altını çizdi.

Pekin’in yeşil şehir olma yolunda gösterdiği performansa övgüde bulunan Başkan Şahin, Gaziantep’in de benzer bir vizyonla hareket ettiğini belirtti. “Sanayi şehri Gaziantep’te havayı, suyu ve toprağı koruyarak üretmek zorundayız” diyen Şahin, ekonomiyi yeşil ekonomiye dönüştürmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

“Şehri katılımcı bir anlayışla yönetiyoruz”

Gaziantep Modeli’ni tanıtan Şahin, yerel yönetim, sivil toplum ve akademik dünyanın iş birliğiyle şehri katılımcı bir anlayışla yönettiklerini söyledi. Kent konseyi gibi yapılarla halkın yönetime dahil edildiğini belirten Şahin, “Şehri mutlu etmek için halkla birlikte hareket etmek gerekiyor. Ancak halkla birlikte yönetirsek mutluluğu elde edebiliriz” dedi.

Gaziantep’in, OECD ülkeleri arasında “şampiyon şehir” sıfatına sahip olduğunu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından “yeşil şehir” unvanıyla tescillendiğini söyleyen Şahin, bu başarının stratejik planlamalar ve sürdürülebilir projelerle mümkün olduğunu belirtti.

“Veriyi iyi kullanan geleceği belirler”

21. yüzyılın veri yüzyılı olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Kim veriyi iyi kullanırsa, o dünyanın sözünü söyleyecek ve bilgi ekonomisini yönetecek” diyerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda öncü adımlar attığını belirtti. Çin ile daha güçlü bir iletişim ağı kurmanın önemine dikkat çeken Şahin, dönüşte Gaziantep’te bu doğrultuda yeni çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Ata tohumuyla sürdürülebilir tarım

Toprağı korumanın önemine değinen Başkan Şahin, Gaziantep’te tarım okulu açarak çiftçileri eğittiklerini, ata tohumları kullanarak çevresel projelere ağırlık verdiklerini söyledi. “Hastalık ve göç birer sonuçtur. Bu sorunların üstesinden gelmek için önleyici tedbirler almalıyız” diyen Şahin, çevreyi korumanın insan hayatına olan etkilerini vurguladı.

“Hep birlikte daha yapacak çok işimiz var”

Çin ile iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Şahin, Gaziantep’te yapılması planlanan metro projesi için Çin’den destek aldıklarını belirterek, “Ticaretimizi yerelden evrensele, gelenekten geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Gaziantep’in İpek Yolu’nun merkezinde yer almasının, şehir için önemli bir avantaj” diye konuştu.