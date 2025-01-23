Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Cansuyum Projesi’nin 2’nci kısmında küçük ölçekli tarımsal sulama rehabilitasyon alanında tamamlanan yerlerin açılışı Nizip ilçesinde yapıldı.

Küresel ısınma ile beraber su yönetiminin ön plana çıkması ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gaziantep Cansuyum Projesi devam ediyor. Projenin 2’nci kısmının hayata geçtiği Nizip ilçesi Gülkaya Köyü’nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan incelemelerde bulundu, tamamlanan yerlerin açılışı yapıldı.

Mevcut kanalların tamiri ve kapalı sisteme geçişinin sağlanması, yeni sulama kanallarının imarı için sürdürülen çalışmalar kapsamında Gülkaya Köyü’nde açık ve toprak şeklindeki kanal su kaybı ve diğer tehlikelere karşı kapalı ve borulu sisteme çevrildi. Proje kapsamında bin 500 metre kanal, köprü ve kapak yapımlarına ise devam ediliyor.

“Barak ovası sulandığı zaman bu bölgeyi kimse tutamayacak”

Açılış ve incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin bölge için önemine vurgu yaparak, “22 yıl önce milletvekili olarak başladığımız da en önemli iki şeyimiz vardı. Barak Ovası’nın sulanması, Kılavuzlu ile İslahiye Nurdağı hattının 65 projemizin içerisinde ikisi de sulama kararı çıktı. Bize düşen şey köprü olmak. Gaziantep Modeli birlikte rahmet var, birlikten güç doğar modeli. Küresel ısınma hat safhada. Bize düşen buna uygun halde coğrafyanın sulama projelerini tamamlamak. Bu iş çok hayati, ‘Yeşil Şehir Gaziantep’, ‘Yeşil Nizip’ için. Sulanabilir arazileri, Barak Ovası’nın sulandığı zaman bu bölgeyi kimse tutamayacak. Nanenin en güzeli burada, fıstığın en güzeli burada, zeytinin en güzeli burada. Hem şehir ekonomisi hem de şifa olarak bütün dünyaya göndereceğiz” dedi.

“3 ay önce aldığımız talepleri yerine getirerek buraya geldik”

Şahin, açıklamalarının devamında Gaziantep’te tarımsal sulama için yapılacak yeni yatırımlara değinerek, “Önce kanallarla kapalı sistemle biz Cansuyu projesini güçlü hale dönüştürdük. Şu an Barak’ın cansuyu, kapalı sistem hattı şeklinde devam ediyor. 3 ay önce buraya geldiğimizde çok büyük bir talepti. 3 ay sonra burayı kapalı sisteme dönüştürerek geldik. Söz namustur. 15 Ocak’ta Strateji Başkanlığı Gaziantep’e 65 projenin onayını verdi. Barak Ovası’nın sulanması için P2 pompaj sisteminin strateji olarak yatırım programına alınması gerekiyordu. Şu anda bu programa alındı. En kısa sürede Barak Ovası’nda sulanamayan arazi kalmayacak. Bu bereket demek, yeşil ekonomi demek ve bu bölgenin her yönden gelişmesi demek. Nizip, Karkamış, Barak Ovası’na Gaziantep’e hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir ekonominin temel şartlarından birinin de bu olduğuna inanıyoruz”

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise yaptığı açıklamada tarımsal sulamayla beraber senede 2 defa alınan mahsulden dolayı mutlu olduğunu aktararak, “Sürdürülebilir ekonominin temel şartlarından birinin de bu olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile sizin şahsınızda tarım teşkilatımızın tamamını belediyemizin tarım teşkilatına, projeye katkı sunan bütün bakanlıklarımıza ve GAP idaremize çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık” diye konuştu.