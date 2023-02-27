DÜZCE(İHA) – Düzce’nin kent merkezindeki Gaziantep Caddesi için kentsel dönüşüm için ilk toplantı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin kent merkezindeki Gaziantep Caddesi için kentsel dönüşüm için ilk toplantı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Gaziantep caddesinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışması için kolları sıvadı. Cadde esnafıyla bir araya gelen Özlü’ye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal’da eşlik etti. Toplantıda esnafların görüşleri alındı.

Faruk Özlü daha modern bir kent yaşamı için dönüşüme önem verdiklerini vurgulayarak “Düzce’mizin çok daha modern ve geleceğe matuf kent yaşamı için Gaziantep Caddesi 1. grup esnaflarımızla birlikte kentsel dönüşüm görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu önemli süreçte tüm esnaflarımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.