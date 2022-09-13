Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Gaziantep’te 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarının tamamına okul çantası ve kitap dağıtımı için büyükşehir protokol imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Gaziantep’te 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarının tamamına okul çantası ve kitap dağıtımı için büyükşehir protokol imzaladı.

Eğitime verilen destekler çerçevesinde Güzide Bekir Akıncı 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu’nda yapılan protokol ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçlara uygun kırtasiye malzemesi ve çanta öğrencilere dağıtılacak.

Velilerin bütçelerine destek olunmasının amaçlandığı protokolün imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.

“Desteklerimizle çorbada tuzumuz olsun istiyoruz”

Protokol töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te birlikte iş yapma, kardeşlik modelinin olduğunu belirterek, “İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Çocuklarımıza tek başına matematiği, fiziği öğreterek iyi insan olmayı öğretemiyoruz. Biz lojistikçiyiz. Sonuna kadar çalışan bir sistemimiz var. Okullar başladığında 1’inci sınıfımızdaki öğrencilerin hepsinde bu çantalar vardı. Ailelerde eğitim başladığında bir telaş oluyor. Desteklerimizle çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Geçen yıl başladığımız bu destekle ilgili büyük bir memnuniyet var” ifadelerine yer verdi.

Vali Davut Gül ise, okula başlayan her öğrencide bu çantalardan olmasının önemini vurguladı.

Genel Müdür Kondi de Gaziantep’te yürütülen bu çalışmanın çok önemli ve kıymetli olduğunu aktardı.

İl Müftüsü Hazırlar, verilen desteğin bir ilk olduğunu ve fırsat eşitliği oluşturacağını söyledi. Konuşmaların ardından protokol anasınıflarını gezerek çocuklarla sohbet etti.