Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından spor altyapısını güçlendirmek için okullara yönelik spor malzemesi dağıtımları sürdürülüyor. Öğrencilere spor yaparken kullanabilecekleri malzemeler dağıtılıyor.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nde yapılan programda öğrenciler için 600 eşofman, tişört, sweatshirt dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programda ayrıca öğrencilerin gösterilerine de yer verildi.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Artık zaman uzmanlaşma zamanı”

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, sporun gençler için erdem, fazilet ve güzel ahlakı oluşturduğunu belirterek, “Eğitim şehri Gaziantep dedik. Tek başına fizik, kimya değil. Daha anne kucağında çocuğun fiziksel gelişimi başlıyor. Yetenekleri kümeleştirmek, taramalar yapmak ve bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Doğru hedefleme ve odakla beraber tesisleşmeyi tamamlarsak başarı geliyor. Artık zaman uzmanlaşma zamanı. Gençlerin bütün enerjisine güveniyorum. Yapılan bu işin sonunda binlerce madalya bu okula geliyor. Bunu kazanan öğrencilerimizin özgüvenidir. Ne iş yaparsak yapalım bu coğrafyanın çocukları en iyisini olmak zorundadır. Bunu yapacak ilgimiz, bilgimiz, irfanımız, imanımız var. İlk yüzyılı tamamladık. Bizler gelip geçiyoruz ikinci yüzyılı gençlerimiz inşa edecek. Bu yeni yüzyıl spor yüzyılı, sporcunun, gençlerin, barışın, sevginin yüzyılı olacak” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe konuşmada sporun önemine vurgu yaptı, Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleşme ve malzeme yardımlarına değinerek teşekkür etti.