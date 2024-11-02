Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremde ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye’de çilek üretimini sağlamak ve sürdürülebilirlik oluşturmak amacıyla 200 çiftçiye çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini ile damlama sulama sistemi düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de çiftçilerin gelirinin arttırılması ve üretimin tekrardan sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde bölgede tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için çilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan yeni destek projesinin dağıtım töreni Nurdağı’nda yapıldı.

Proje kapsamında toplamda 400 dekarlık alanda 200 çiftçiye, 2 dekarlık alanlarda üretim yapabilmesi amacıyla çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini sağlandı. Öte yandan destek projesi kapsamında damlama sulama sistemi kurulumu yapılması için çalışmalar başladı. Bölgede yaşanan deprem sonrası afet durumunda tarımsal üretim yapan çiftçilerin faaliyetleri bir anda durdu. Gıda temininin tekrardan sağlanması ve depremde üreticinin damlama sulama sistemleri ile üretim araçlarını kaybetmesinden dolayı tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliği için destek projesi oluşturularak üretim sağlanması amaçlanıyor.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, il ve ilçe yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

“Burada daha yapacak çok işimiz var”

Törende Nurdağı’nda deprem sonrasında yaşanan iyileşme sürecinde yapılanları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir dayanışmanın yaşandığını aktararak, “Çiftçinin üretim malzemelerinin hepsinin depremde yok olduğu günlerden bugün bu destekleri ve gelişmeleri konuşuyoruz. Depremden sonra ‘Önce İnsan’ diyerek Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızın büyük bölümünü buraya gönderdik, bölge çok hızlı ayağa kalktı. Tarım buranın en önemli kısmı. Yeşil ekonominin ayağa kalkması gerekiyordu. Bir belediye olarak Türkiye’de ilk defa mazot dağıtımı yaptık. Burada daha yapacak çok işimiz var. Kadınlar kooperatif kursun, çiftçilerin cebi rahatlasın, çiftçi rahatlayınca esnaf rahatlasın diye ben ve arkadaşlarımız gayret gösteriyoruz” dedi.

“Büyükşehir belediye başkanımızın çiftçilere verdiği destek Türkiye’de örnek bir çalışmadır”

Çiftçiye yönelik desteklerin sürdüğünü aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise, “Bereketli topraklardayız. Alın teriyle, helal lokmayla burada rızkının peşinden koşan emektarlarımızla, çiftçilerimizle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçilere verdiği destek Türkiye’de örnek bir çalışmadır, model bir çalışmadır. Tüm tarımsal desteklerle çiftçimizin yanında olan bir anlayış var. Yerel yönetim zaten vatandaşlarımızın sorunlarına doğrudan alakadar olan kurumlar. Bunun hakkını veren bir başkanımız ve ekibi var” ifadelerini kullandı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da konuşmasında 6 Şubat felaketi sonrasında yaraların sarılması için büyük emek verildiğini, destekleri hep hissettiklerini söyledi. Kalkınmanın yerelde olduğunu benimseyip Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçinin birim alanda daha fazla gelir elde etmesi için çalıştığını aktararak teşekkür etti.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı ve kentte bulunan bütün çiftçilerin taleplerinin yerine getirildiğini aktardı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gaziantep’te yaptığı çalışmaları anlattı. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekleri anlatarak, çilek üreticisinin yanında oldukları için teşekkür etti.

Çiftçiler adına konuşan Karaburçlu Köyü’nden çiftçi Hilal Şahin de teşekkür etti.