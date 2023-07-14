Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Federasyonu arasında imzalanan protokolle depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin üretimiyle uygulanması daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaşam normale dönerken afetten etkilenen engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi, Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin kapasitesinin genişletilmesi için Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile iş birliği protokolü imzaladı.

Deprem bölgesinde ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde cevap verilecek

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’nin katılımıyla yapılan imza töreniyle deprem bölgesinde ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde cevap verilerek geniş çerçeveli çözümler üretilmesine imkan sağlanacak.

Engelli depremzedelerin topluma aktif bir şekilde katılmaları kolaylaşacak

Protokolle birlikte Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin kapasitesinin genişletilmesi, depremzedelere özel olarak tasarlanmış, ihtiyaçlarına uygun ortez ve protezlerin üretilmesine fırsat oluşturulacak. Uygun malzemelerin üretimiyle engelli depremzedelerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirmesi ve topluma aktif bir şekilde katılmaları kolaylaşacak.