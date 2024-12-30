Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik kadrosuyla beraber yeni yılın bahar ayında hizmete açılması planlanan Emekliler Lokali inşaat çalışmalarını inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılın bahar ayında hizmete açılması planlanan Emekliler Lokali’nde detaylı incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Lokal, kolay ulaşım ve uygun fiyat sağlayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ağır hasar alarak yıkılan öğretmenevi yerine yapılacak lokalde emekli vatandaşlar keyifli vakit geçirebilecek. Şehrin merkezinde yer alan lokale emekli vatandaşlar hem kolay ulaşım sağlayacak hem de verilen hizmetlerden uygun fiyatla faydalanacak. 6 bin 400 metrekare alan üzerine yapılacak olan projenin bin 300 metrekaresi emekliler lokali, bin 600 metrekaresinde ise gül bahçesi yer alacak. Osmanlı havuzunun da bulunacağı tesis bin 900 metrekarelik meydan, 529 metrekare kapalı alandan ve 14 araçlık otoparktan oluşacak.

“Emekliler bizim canımız, ciğerimiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, inceleme sonrası yaptığı açıklamada lokalin yeni yılın bahar mevsimine kadar açılacağını müjdeleyerek, “Bizim milletimize verdiğimiz bir söz vardı. Bu sözlerden bir tanesi de emeklilerimiz için emekli lokallerimizi çoğaltmaktı. Burası aslında en çok onların kullandığı mekandı. Eski öğretmen evimiz depremden sonra ağır hasarlı aldığı için yıkıldı. Dedik ki, ‘Size aynı şekilde hem kapalı alan hem de açık alanda gelip bu hizmeti alacağınız. Emekli lokalini yapacağız’ dedik. Hem iç mekan hem dış mekanda gelip ailesiyle, torunuyla oturacağı dinleneceği bahçesiyle, sosyal tesisiyle çok güzel bir emekliler lokalinin çalışmasını başlattık. Bahara burayı açacağız inşallah. Emekliler bizim canımız, ciğerimiz. Onlar bizim en kıymetlimiz, babalarımız analarımız” dedi.

“Her ilçemize aynı konsepte birer emekli lokali yapma talimatı verdik”

Tesisin kentin diğer ilçelerinde de açılacağını belirten Başkan Şahin, “Bu lokal burada tamamlandıktan sonra her ilçemize de aynı konsepte birer emekli lokali yapma hazırlığı için arkadaşlarımıza talimat verdik. Onlar da başladılar. Hem kolay ulaşabilecekleri hem bu güzel hizmetleri, kaliteli hizmeti uygun fiyata alacağı tam bir sosyal emekliler lokali altyapısında hazırlayacağımız çalışmayı inşallah baharda açmış olacağız” diye konuştu.