Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, lise ve üniversite sınavına girecek 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilere yönelik kazanım değerlendirme sınavları ile Nurdağı ve İslahiye’deki sınavlara hazırlanan öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteğinden oluşan 40 milyon TL değerindeki çalışma için protokol imzalandı.

Eğitim Şehri Gaziantep hedefi için çalışmalar desteklerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sınava hazırlanan öğrenciler için yeni bir proje başlattı. Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı’nda imzalanan protokolle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)’ye hazırlanan Gaziantep’te ki öğrenciler için kazanım değerlendirme sınavları yapılacak.

82 bin öğrenci sınavlardan yararlanacak

Gazi şehir genelinde LGS’ye hazırlanan 55 bin 8’inci sınıf öğrencisi için 5 sınav, YKS’ye hazırlanan 27 bin öğrenci için ise TYT ve AYT’den 5’er tane olmak üzere 10 sınavı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hazırlayacak. Yapılacak kazanım değerlendirme sınavlarıyla öğrenciler eksikliklerini görecek ve durumlarını ölçebilecekler.

Nurdağı ve İslahiye’de ki sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı kaynak kitaplar verilecek

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden ağır etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bulunan depremden etkilenen MEB’e bağlı okullarda sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yardımcı kaynak kitaplar dağıtılarak destek verilecek. 12’nci sınıf öğrencilerine Türkçe, matematik, biyoloji, fizik, kimya, tarih, coğrafya ve felsefe konularında kaynak soru kitapları dağıtılacak. 8’inci sınıfta sınava hazırlanan öğrencilere ise tüm dersleri kapsayan kaynak soru kitapları desteği verilecek.

“Çocuklarımızı geleceğe güzel hazırlamak istiyoruz”

Protokolde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada öğrencileri direk etkileyen bir protokolün imzalandığını aktararak, “Elimizde çok önemli bir cevher var. Çocuklarımız en büyük cevherimiz. Bu deneme sınavları çok mühim. Öğrencinin kendi kendine hangi aşamada olduğunu görmesi için önemli. Gaziantep genelinde bir sınav olduğunda öğrenci baştan hangi yönlerinin zayıf ve kuvvetli olduğunu görüyor ve buna göre tedbir alıyor. Bu yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunu her yıl sonuçlar bize gösteriyor. Bireysel başarımızda Türkiye genelinde derece yapıyoruz. Bu eğitim ordumuzun başarısı. Bizler de lojistik destek veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe güzel hazırlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin sınava gelmeden önce bu denemeler eksiklerini tamamlamaya vesile oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir kaynak ayrıldı bu iş için. Bütçemizin önemli bir kısmını eğitime ayırıyoruz. Günün sonunda bireysel başarıyı şehrin bütün katmanlarına ulaştırmak istiyoruz. Dün Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutladık. Cumhuriyet fırsat eşitliği, erdem ve fazilettir. Bizde bunun gereğini yapıyoruz” dedi.

“Karşılık bulan bir iş”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise desteklerin ciddi bir maliyetle verildiğini aktararak, “Ciddi maliyetlerle bu destekler veriliyor. Deprem bölgesine yaptığımız sık ziyaretlerde gördük ki sohbet ettiğimiz her öğrenci yapılan desteklerden çok istifade ettiklerini söylediler. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karşılık bulan bir iş. İyi tespit edilen, iyi kurgulanan bir iş. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu protokollerle bir taşla birkaç kuş vuruyoruz. Çocuklarımızı sınava hazırlıyor, eğitimde fırsat eşitliği anlamında gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bunlarda bize somut sonuç olarak yansıyor” şeklinde konuştu.

Kılınç, Başkan Şahin ve Vali Çeber’e teşekkür etti

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise yaptığı konuşmada, “Eğitimi önceledikleri, Eğitim Şehri Gaziantep olabilmek amacıyla bütün imkanalar seferber eden valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sınava eşit şartlarda hazırlanabilmek, bir adım öne gitmek, daha iyi okullarda eğitim görerek gelecekleri için daha iyi şartlar inşa edecek bir protokole imza atıyoruz” diye konuştu.

Protokol töreninde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ile Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe, protokolün içeriği hakkında bilgi verdi.