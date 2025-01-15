Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kentteki ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) merkezlerinde eğitim gören öğrencilere Çocuk, Bilim ve Teknik dergileri dağıtım protokolü imzalandı.

Öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini artırmak, bilim okuryazarlığını teşvik etmek eğitimde fırsat eşitliğini katkı sağlamak amacıyla 12 ay boyunca il genelinde ortaokul, lise ve GASMEK merkezilerine düzenli ulaştırılması sağlanacak. Öğrencilerin faydalanabilmesi için şehrin 9 ilçesinde yer alan GASMEK, 420 ortaokul ve 350 liseye, ortaokullara 3’er adet, liselere 3’er adet Çocuk, Bilim ve Teknik dergisi dağıtılacak.

“Biz hedefi olan bir şehiriz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukları bilgi ve teknoloji çağına hazırlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bilgi ekonomisi çağındayız. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Çocuklarımızı bilgi ve teknoloji çağına hazırlamak. gibi çok önemli bir kurum var. Biz hedefi olan bir şehiriz. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri yapacağız. ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ projesiyle başladık. Ama ne okuyacak bu çocuk. Klasiklerden tutun kendini bir bilim adamı olarak yetiştirmek isteyen çocuğun vizyonunu okuduğu literatürü de kolaylaştırmak lazım” dedi.

“Bu kitaplara herkesin ulaşması çok kolay olmuyor”

Çocuk ve Bilim ve Teknik kitaplarının ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için bu imzayı attıkları belirten Şahin, “Bu kitaplara herkesin ulaşması çok kolay olmuyor. Bu işi kolay kılmak için de Büyükşehir Belediyesi olarak hemen bismillah dedik başladık. Bu şehri hem TEKNOFEST’teki dereceleriyle hem oluşturduğumuz bilim merkeziyle hem çocuklarımızın vizyonuyla bilim filmleri festivalleri yapıyoruz. Bu Çocuk ve Bilim ve Teknik okullarımızda hocalarımızın elinde bir rehber kitabı olup bu çocukların okuduğu ilimle irfan edip uygulayıp sonuca gitmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’teki öğrenciler çok şanslı”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentteki öğrencilerin çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Bugün çok güzel bir adım. Hem bilim şehri Gaziantep hem de eğitim şehri Gaziantep çalışmalarımızı destekleyecek anlamda çok güzel bir faaliyeti Büyükşehir Belediyesi düşünmüş. Sonuna kadar destekçiyiz. Bilimi ve tekniği en iyi takip edecek yöntem öğrencilerimizin. İnsanın ufkunu, beynini, vizyonunu açan geliştiren ve yol gösteren yayınlar bunlar. Her ortaokullarımız da hem de liselerimizde bu eserlerin düzenli olarak geliyor olması öğrencilerimizi mutlaka çok güdüleyecek” şeklinde konuştu.

“Bilim aşkını destekleyecek dergileri okullarımızla buluşuyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise protokolde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün hem Gaziantep’in eğitim şehri hem de bilim şehri Gaziantep mottosuna hizmet edecek ülkemizin en nitelikli bilimsel faaliyetlerini yürüten ait olarak ve hepimizin de çocuklarımıza alıp ulaştırdığımız ülkemizin milli teknoloji hamlesine ulaşabilmesi için gençlerimizin yüreğinde oluşan bilim aşkını destekleyecek dergileri okullarımızla buluşuyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.