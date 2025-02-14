Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay, iç savaşın son bulduğu Suriye’de yapılacak insani faaliyetler için geniş kapsamlı iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yeni dönemde Suriye’ye geri dönmek isteyenlerle daha önce kurduğumuz Göç Şube Müdürlüğü’nün yanına bunu koordine edecek, geri dönüş desteği verecek bir çalışma yapılacak" diye konuştu.

İç savaşın son bulduğu Suriye’de yapılacak insani faaliyetler için geniş bir çalışma alanını kapsayan iş birliği protokolü, düzenlenen törenle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın imzaladığı protokollerle eğitim, etki merkezi çalışmaları, kan hizmetleri, afet, sosyal hizmetler konularda iş birliği yapılacak.

Protokol ile birçok alanda ortak çalışılacak

Protokol kapsamında ayrıca kırılgan gruplara yönelik koruma faaliyetleri, kaynak yönetimi, destek programları, atıkların geri dönüşümü ve ikinci el tekstil ürünlerinin kaynağından toplanarak geri kazanılması başlıklarında da faaliyetler ile projelerde kurumlar birbirine destek verecek.

Destek olunacak konularda imzacı kurumlar, projeler, faaliyetler ve acil durumlarda lojistik destekler, insan kaynağı kullanımı, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültürel, akademik, sosyal faaliyetler geliştirilmesinde gibi birçok alanlarda ortak çalışılacak.

Geri dönüşler için destek verilecek

Ortak yürütülecek çalışma kapsamında iç savaş sonucu yaralarını saran Suriye’nin yeniden imarı, güvenliği, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ortak faaliyet yürütülecek. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen için ise destekler verilecek.

"Göçü en iyi yöneten, göçü güce dönüştürmüş belediyeyiz"

Protokol töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türk Kızılay’ını değerli ve ülkenin en kıymetli markası olarak aktararak, "Yeni bir şey söylemek için buradayız. Ensar-muhacir ilişkisiyle 13 yıldır misafirlerimizi hiç incitmedik, üzmedik. Bunu iyi yönetişime dönüştürdük. Yerelden yerele, sivilden sivile Gaziantep Modeli hem sivil toplum hem de Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini ve devlet aklını besleyen bir üçgen sistemiyle çalıştık. Bu iyi yönetişim bir Gaziantep Modeli oluşturdu. Gaziantep Modeli’nin en iyi örnek ve uygulaması Cerablus oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla geri dönüşü insani ve vicdani bir şekilde tesis edecek sistemi kurduk. Aslında Cerablus örneğini Halep’e uygulamak istiyoruz. Çok yalın, basit bir uygulama. Çünkü biz Halep ile kardeş belediyeyiz. Bu kardeşliğin güncellenmesi noktasında da onurlu, güvenli geri dönüşü isteyenlere işi kolay kılacağız. Gaziantep Modeli’nde bu yeni dönemde, genel başkanımızla aldığımız çalışmada, biz akıllı şehiriz. 21’inci yüzyıl veri yüzyılı. Başkanımızın elindeki verilerle bizim verileri kullanacak, kümeleştirecek ve hızlı bir şekilde sayıları tespit edeceğiz. Yeni dönemde geri dönmek isteyenlerle daha önce kurduğumuz Göç Şube Müdürlüğü’nün yanına bunu koordine edecek, geri dönüş desteği verecek bir çalışma yapılacak. Tamamen insani, vicdani, aynı şekilde Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği kapsamında bunun kurumsal altyapısını oluşturacak bir çalışma için buradayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği’nde göçü en iyi yöneten, göçü güce dönüştürmüş belediyeyiz. Bu yüzden bunu yaptığımızda aileler ve çocuklar sağlıklı ve güvenli bir şekilde incitmeden getirdik incitmeden de göndereceğiz. Bütün dünya için bu modeli dünya modeline dönüştüreceğiz" dedi.

"Protokolle bugün çok kıymetli bir destek almış olduk"

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise kurum olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile sosyal alanda en iyi şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Uluslararası konjonktür bizi belirli zamanlarda belirli projeler üzerinde yoğunlaşmaya itiyor. Suriye’deki yeni dönmede Şam’ı, Halep’i gördüğümüzde çok fazla ihtiyacın olduğunu ve özellikle oraya kendisi geri dönme isteğini beyan etmiş olan ve şu anda Gaziantep’te olan Suriyelileri geriye dönerken ihtiyaçları olan misafirler var. Bizler 13 senedir Türk halkı olarak elimizden geleni yaptık. Geriye dönmek isteyenlere de el vererek onların güvenli, gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere aslında bir iş yapalım diyerek bir araya geldik. Bunun için arka planda yaptığımız çalışmalar var. Senelerdir irtibat halinde olduğumuz misafirlerimizden en az yüzde 30’u kısa sürede dönmek istediğini belirtiyor. Yeni dönemde güneye doğru hizmetleri indirmeye çalışıyoruz. Suriye Kızılay’ı ile beraber iyi niyet anlaşmasını imzaladık. İhtiyaçları belirliyor, faaliyetler yönetiyoruz. Protokolle bugün çok kıymetli bir destek almış olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çok güçlü ve iki güçlü ekip bir araya geldiğimizde çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.