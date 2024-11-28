Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile SANKO Holding’e bağlı şirketlerden ÇİMKO iş birliğinde Türk köy yerleşimlerinin tarihi sembolü çınar ağacı referans alınarak Oğuzeli ilçesindeki Sazgın Köy Meydanı köy halkının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden tasarlanıyor.

Ekolojik İyileşme Projesi kapsamında hayata geçirilecek projenin ilk ayağı olan “Köy Meydanı Sosyal Alanı” için Oğuzeli ilçesi Sazgın Kırsal Mahallesi’nde temel atma töreni düzenlendi. Bu kapsamda Toprak ve kil bazlı malzemelerin kullanılacağı projede sağlıklı, uzun ömürlü doğal yapıları oluşturmanın yanı sıra enerji verimliliği ve minimum karbon izi hedefleniyor.

Meydanın enerji ihtiyacını karşılamak için GES kurulacak

Meydanın etrafında şifalı bitkiler eğitim evi, yöresel ürün satış ofisleri, sanat atölyeleri, kahvaltı salonu, muhtarlık binası ve açık hava tarımsal araç sergi alanı yer alacak. Yapılar, optimum ısıl konfor ve enerji verimliliği sağlamak için 50 cm kalınlığında toprak duvarlarla inşa edilecek. Meydanın enerji ihtiyacını karşılamak üzere yerinde bir GES kurulacak, altyapı ve ulaşım maliyetleri en aza indirilecek.

Geleneksel yapı bilgisi ve imece kültürünü modern tekniklerle harmanlayarak gelecek nesillere aktaracak bu proje ile aynı zamanda yöresel ürün satış ofisleri ve kahvaltı salonu gibi alanlar sayesinde köy halkının ekonomik faaliyetleri desteklenecek, yerel değerler tanıtılacak.

“Bu model dünyaya örnek olacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada çimentonun insana zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını ve bu projede kullanılacağını belirterek, “Dünya bize emanet. Bu anlamda Ekolojik Köy projesi çok önemli. Bu ekolojik köyü hayata geçirmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Organik ve biyolojik gübreye geçmemiz lazım. Bu bölgede bunların hepsini hayata geçireceğiz. Buradan hiçbir şekilde karbondioksit salınımı yaptırmayacağız. Çıkan ürün tam organik ürün olacak. Kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla bu ürünlerle bütün dünyaya sağlık göndereceğiz, lezzet göndereceğiz. Bu model dünyaya örnek olacak” dedi.

“Sırada Rumkale’deki kasaba köyü var”

Sazgın Kırsal Mahallesi’nin bu proje için ilk basamak olduğunu anlatan Başkan Fatma Şahin, “Proje kapsamında ikinci basamağımız, Rumkale’deki Kasaba Köyü olacak. Mahvettiğimiz dünyayı yeniden kurgulayacağız. Bu iyilik ilerleyen süreçte bütün çevreyi donatacak bir hale gelecek. Bunu birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

“Proje sayesinde deprem ile ortaya çıkan moloz yığınlarını yeniden kullanacağız”

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, tabiata verdikleri önemin en büyük göstergelerinden birinin bu temel atma töreniyle gerçekleşeceğini ifade ederek, “Bugün, Türkiye’mizde depremden sonra ortaya çıkan o kadar çok beton var ki. Aşağı yukarı 200 milyon tonun üzerinde bir beton yığını söz konusu. Bu proje sayesinde bu moloz yığınlarını yeniden kullanabileceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, moloz yığınlarının bu proje ile yeniden kullanımını sağlıyor. Türkiye’nin ve bölgenin ekonomisini bu yaklaşım büyük katkı sağlayacak. Dolayısıyla burada yapılan çalışmayı kutluyorum. Bu proje Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

Diğer yandan projenin mimarı Erden Güven, Ekolojik İyileşme Projesi’nin detayları hakkında katılımcıları bilgilendirme yaptı.

Konuşmalar sonrası temel atma merasimine geçildi, Başkan Fatma Şahin ve protokol proje alanını gezdi.