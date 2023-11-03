Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren restoranlar ve gıda satış işletmelerinde İsrail menşeili ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındı.

İsrail’in, Filistin’e yönelik yaklaşık 1 aydır devam eden bombardımanı nedeniyle dünyanın birçok yerinden yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmazken, Gaziantep Büyükşehir de İsrail’e karşı tepkisini gösterdi.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, İsrail’in saldırılarını boykot etmek için başta Merkez Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), Erikçe MSM, Udma Peynir Müzesi, Rayiha Baharat Müzesi ve belediyeye bağlı tüm sosyal tesislerde İsrail’in gıda ürünlerinin satışı durduruldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu kararı duyurması üzerine sosyal mecralardan gelen destek de gecikmedi. Bu bağlamda birçok vatandaş, Gaziantep Büyükşehir’in İsrail’e karşı tutumunu diğer belediyelerinde göstermesi gerektiğini savundu, çağrıda bulundu.