BoomSocial’ın 1-15 Aralık 2024 tarihleri arasındaki sosyal medya performansı analizinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başarısı dikkat çekti. Görüntülenme oranında Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında birinci sıraya yerleşen belediye, Facebook ve X platformlarındaki etkili performansıyla da adından söz ettirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplamda 2 milyon 388 bin 993 görüntülenme ile dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaştı. Bu rakam, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin görüntülenme oranlarını geride bırakırken, Facebook’ta yapılan 36 paylaşım ile 18 bin 609 etkileşim sağlayarak bu kategoride lider oldu. X platformunda ise 46 paylaşımda 12 bin 575 etkileşim alarak genel sıralamada üst sıralarda yer aldı. Instagram’da 42 içerikle 46 bin 465 etkileşim, YouTube’da ise 30 içerikle 5 bin 385 izlenme elde eden belediye, tüm platformlarda etkili bir strateji yürüttü.

Bu sonuçlar, belediyenin sosyal medyayı aktif bir iletişim aracı olarak kullanarak geniş kitlelere ulaşma konusundaki başarısını ortaya koydu. Çevre, şehircilik ve toplumsal konularda paylaşılan içerikler, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Özellikle görsel ve bilgilendirici içeriklerin, sosyal medya kullanıcılarıyla etkileşimi artırdığı gözlemlendi.