Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere ilham kaynağı oluyor. Başkan Fatma Şahin liderliğinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji, doğalgaz altyapısı, su yönetimi gibi projeler, Türkiye ve dünya için örnek teşkil ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’de Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen çevrimiçi toplantıda, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadele alanında hayata geçirdiği projeleri paylaştı, farklı şehirlerden yaklaşık 200 temsilcinin katıldığı toplantıda, Gaziantep’in çevre dostu uygulamalarıyla nasıl bir örnek teşkil ettiğini anlattı.

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin enerji, su ve çevre üzerine geliştirdiği projelerin Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklendiğini belirterek, “Her şehir yeşil, dirençli ve akıllı şehir olma yolunda çalışmalı. Bu mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Doğalgaz altyapısıyla donatılan yeşil mahalleler

Başkan Şahin, kömür kullanımını azaltmak amacıyla Gaziantep’te doğalgaz altyapısını yaygınlaştırdıklarını ifade etti. Bu çalışmalarla yeşil mahalleler oluşturulduğunu belirten Şahin, yenilenebilir enerji konusunda da önemli adımlar attıklarını vurguladı. EBRD ortaklığında 27 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin inşasının da devam ettiğini dile getirdi.

“Projeler bazında hem olum dönüşler hem de önemli hibeler aldık”

Su kaynaklarının korunması ve atık suyun arıtılması konularında kapsamlı bir altyapı oluşturduklarını söyleyen Şahin, “Havayı, suyu ve insanı korumamız gerekiyordu. Bu doğrultuda uluslararası platformlarda projelerimizi anlattık ve hem olumlu geri dönüşler aldık hem de önemli hibeler elde ettik” diye konuştu.

“Gaziantep modeli yerelden küresele bir başarı hikâyesi”

İklim değişikliğiyle mücadelede uzun soluklu bir yolculuk içinde olduklarını belirten Başkan Şahin, “Gaziantep Modeli, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacak bir modeldir. Bu modeli hayata geçirmek için Bakanlıklarımızla ve uluslararası ortaklarımızla durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.