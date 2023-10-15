Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıldır aralıksız devam ettirdiği Anneye Süt Bebeğe Can Projesi ile anne adaylarına 5 milyon 95 bin 512 litre süt dağıtıldı.

Anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığının korunmasında önemli yer tutan düzenli süt tüketimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje ile 117 bin 437 anne adayına ulaşıldı. Erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi için planlanan ve 16 Aralık 2019 tarihinde işleyişe geçen çalışmada hamilelik dönemlerinin başlangıcından doğuma kadar ekipler 45 günde bir anne adayının evine 12 litre süt götürüyor.

Gaziantepli üreticiden alınan sütlerin sterilizasyon ve paketleme işlemi sonrası Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 10 ekibi Gaziantep’in tüm ilçeleri ve mahallelerine ulaşarak sütleri anne adaylarına teslim ediyor.

Projeden yararlanabilmek için anne adayları ALO 153, Beyaz Masa veya 211 12 00 üzerinden 8111-14 dahili numarayı tuşlayarak başvurularını yapabiliyor. Öte yandan anne adayları, Büyükşehir Belediyesi tarafından aile sağlığı merkezlerine bırakılan formları doldurarak da projeden yararlanılabiliyor.