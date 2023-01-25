Dualarla soy yolculuğuna uğurlanan Deliaslan’ın cenaze törenine Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kaya’nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe protokolü, savcılar, hakimler, akraba dost ve sevenleri katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya’nın kayınpederi Mustafa Deliaslan hayatını kaybetti. Deliaslan, memleketi Nizip’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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