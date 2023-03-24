Gaziantep Basketbol, Niğde’de düzenlenen U-16 Bölge Şampiyonası’nda rakiplerini devirerek şampiyonluğa ulaştı.

Gaziantep Basketbol, Niğde’de düzenlenen U-16 Bölge Şampiyonası’nda rakiplerini devirerek şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep İl Birincisi olduktan sonra Niğde’de 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bölge Şampiyonası’na katılan genç dev adamlar şampiyonluğa ulaştı. 6 Şubat depremi sonrası antrenmana yapamayan ve son anda şampiyonaya katılma kararı alan kırmızı siyahlılar, bölgede birinci olarak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Grubunda oynadığı Adana Dorukspor maçını 82-48, Karaman Özel İdare maçını da 80-49 kazanan Gaziantep Basketbol şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep Basketbol, Nisan ayı sonunda düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil edecek.