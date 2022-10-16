Gaziantep Barosu’nun 46’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Gaziantep Barosu’nun 46’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Yeni başkanını seçmek üzere bu hafta sonu genel kurula giden Gaziantep Barosu’nda seçim heyecanı yaşanıyor. Gaziantep Barosu Hizmet Binasında süren olan 46. Olağan Genel Kurul’unda iki aday yarışacak.

Gaziantep Barosu bugün yeni başkanını seçecek. 2 bin 800 avukatın oy kullanacağı seçimde 2 aday yarışacak. Baro başkanlığı için mevcut başkan İskender Kahraman ve Sibel Gürsel adaylığını açıklayan isimler oldular. Baro Başkanlığı’na tekrardan adaylığını açıklayan İskender Kahraman, “Umarım Gaziantep baromuz, meslektaşlarımız ve şehrimiz için hayırlı bir sonuç çıkar sonuç her ne olursa olsun sonuç itibariyle kazanan Gaziantep olacaktır” diye konuştu. Gaziantep Barosunda bugün 46.Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. Gaziantep Barosuna bağlı 2 bin 800 avukat, Gaziantep Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Seçimlerde Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman ve Av. Sibel Gürsel, Baro Başkanlığı için yarışıyor.

“Kazanan Gaziantep olacaktır”

Gaziantep Baro Başkan Adayı Avukat İskender Kahraman, “Bugün Gaziantep Baromuzun dün 46. Olağan Genel kurulunu gerçekleştirdik. Bugün de sabah 9’da oy kullanma işlemleri başladı. Akşam 5’e kadar devam edecektir, ardından sandıkları kapatıp tavsif ve sayımla yeni dönemin başkan, yönetim delegasyon disiplin ve denetleme kurulları belli olacak. Umarım Gaziantep baromuz, meslektaşlarımız ve şehrimiz için hayırlı bir sonuç çıkar sonuç her ne olursa olsun sonuç itibariyle kazanan Gaziantep olacaktır. Toplamda 2 bin 800 kişi ol kullanacak” dedi.

Güzel bir yarış içerisinden olduklarını dile getiren Gaziantep Baro Başkan Adayı Avukat Sibel Gürsel, “Gaziantep barosu olarak 2022-2024 yılları için iki aday ben Avukat Sibel Gürsel ve şuan ki mevcut Başkan Avukat İskender Kahraman ile güzel bir yarış içerisindeyiz. Yaklaşık hazirun sayısı 2796 tabi 4 binin üzerinde de sicilimiz var. Sayısal ve nitelik olarak da büyüyen bir baroyuz, bölge bazında ve Türkiye’de hem Ulusal hem de Uluslararası vizyonuyla muhakkak kendinden söz ettirecektir. Bütün aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.