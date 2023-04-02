Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Deprem sonrası sosyal ve ekonomik devamlılığın sağlanması için yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu anlamda Gaziantep’in durum tespit raporu ve iş dünyasının beklentilerinin yer aldığı güncel raporu sanayicilerle paylaştı.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu toplantının açılış konuşmasında, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Şehrimizde ve bölgemizde çok ağır bir felaket yaşadık. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi. Depremin etkilerini azaltabilmek için gerek Odalar olarak gerekse devletin imkanları dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Konukoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu zor dönemi de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Ramazan ayının ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İnşallah yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu içerisinde Ramazan ayının manevi atmosferiyle yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz’’ dedi. Depremden zarar görenlerin yaralarına merhem olmak ve sanayinin yeniden toparlanması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Ünverdi; “Depremin şehrimize etkilerini analiz ediyor, sorunlar, çözüm önerileri ve beklentilerimizi raporlar halinde ilgili bakanlık ve kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Toplantılarımızda, birebir görüşme ve ziyaretlerle sizlerden gelen talepleri her platformda dile getiriyoruz. Bu anlamda, Ticaret Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sanayicilerimizden gelen talepler anlamında; içerisinde; lojistik-tedarik, teşvik ve destekler, yeni yatırım alanları-altyapı, ihracat destekleri, istihdam ve çalışma hayatı, bankalar ve finansmana erişim, vergisel destekler ile psikolojik-sosyolojik destekler başlıklarının yer aldığı Odamız tarafından hazırlanan güncel raporları sunduk” diye konuştu.

Ünverdi, Sanayi Odaları olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirerek, 5 farklı proje önerisinde bulunduklarını belirterek çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.