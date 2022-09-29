Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ile Müteşebbis Heyet Üyeleri, Ayakkabı İhtisas OSB alanını ziyaret etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ile Müteşebbis Heyet Üyeleri, Ayakkabı İhtisas OSB alanını ziyaret etti.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, daha sonra GSO ev sahipliğinde Müteşebbis Heyet Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada her geçen gün aşama kaydetmeye devam ettiklerini, burada hem Gaziantep’e hem de bölgeye önemli kazanımlar sağlayacak bir ayakkabı üretim üssünün inşa edilmekte olduğunu söyledi.

Bölgedeki sosyal donatı alanlarını belirlediklerini kaydeden Özpolat, “OSB’mizi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcılarımızın hizmetine sunmak için sürdürdüğümüz çalışmalar planlamalarımız doğrultusunda devam ediyor. Geldiğimiz son aşamada imar planları çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. OSB’mizin verimli bir şekilde çalışması için mevcut durumun analizini yapmak ve yeni çalışmalara yön vermek üzere Gaziantep Sanayi Odamızda gerçekleştirdiğimiz Müteşebbis Heyet Toplantımızda da üyelerimizle birlikte imar planları ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunduk. Daha sonra Gaziantep Vali Yardımcımız Sayın Anıl Alkal ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi ile bir araya gelerek çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başkanımıza ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Özpolat, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Zeynel Kılınç, Proje Yönetimi Birim Müdürü Sayın Mahmut Selim Porgalı ve beraberlerindeki heyeti OSB’mizde ağırladık. Bölgede gelinen son durum, OSB’nin ayakkabı sektörüne, katma değeri yüksek üretime, markalaşmaya, ihracat ve istihdama sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler verdiğimiz kıymetli konuklarımız çalışmalarımızı ilgiyle karşıladılar. Bölgemizin daha da gelişip büyümesi ve iyi noktalara yükselmesi noktasında kendilerinden destek sözü aldık. Ziyaretleri, ilgi ve destekleri bizleri son derece mutlu etti. Daha önce de açıkladığımız gibi yeşil dönüşüm sürecinin fırsatlarından yararlanarak ve dijital çağın gerekliliklerini değerlendirerek OSB’mizi önemli bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.