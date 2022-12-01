Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) genişletilmiş olarak gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında ana gündem maddesi, Gaziantep’te bu yıl 4. düzenlenecek olan Alışveriş günleri oldu.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) genişletilmiş olarak gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında ana gündem maddesi, Gaziantep’te bu yıl 4. düzenlenecek olan Alışveriş günleri oldu.

Meclis toplantısında Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GTO Meclis ve Meslek Komite üyeleriyle bir araya geldi. GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, yönetim kurulu, meclis, meslek komite ve disiplin kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda üyelerin sektörel ihtiyaç ve talepleri ele alınarak, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada 4. Gaziantep Alışveriş Günleri’ne değinerek, “Gaziantep Alışveriş Günleri’nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Her işletme belirlediği üründe belirlediği oranda indirim yapıyor ve herkes kendi işyerinde bu etkinliğe destek veriyor. Böylece hem kent ekonomisi canlanıyor hem de tüketici uygun fiyatlı ürünle buluşuyor. Kampanyamız için işletme başvuruları devam ediyor. 9 Aralık’ta da startı veriyoruz. 19 Aralık’a kadar 10 gün boyunca devam edecek etkinliğimizin şehrimiz için, üyelerimiz için ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"EYT, olumsuz etkiye neden olmayacak formüllerle yürürlüğe girmeli"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada güncel gelişmeleri değerlendiren, Gaziantep Ticaret Odasının kasım ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, EYT konusunda da açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti: “EYT konusu işletmelerimizi yakından ilgilendiren bir konu Uzun zamandır tartışılan ve yakında karara bağlanacak olan EYT’nin iş gücü piyasasına, mal ve hizmet arzının kalitesine, maliyetlere etkileri doğru değerlendirilmeli. Kıdem tazminatları işverenler için büyük bir finansal yük oluşturacak. Öte yandan; iş hayatında EYT’lilerin ağırlığı yüzde 25-30 arasında Bu, iş gücünün iş hayatından çekilmesi, yetişmiş iş gücü kaybı riski demek. O nedenle beklentimiz, EYT’nin iş gücü ve finansman açısından olumsuz etki yaratmayacak formüllerle yürürlüğe girmesi”

"Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi"

Konuşmasında yüksek enflasyonun işletmelerin mali tablolarında tahribata yol açtığını ifade eden Başkan Tuncay Yıldırım, “İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıya. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Enflasyon muhasebesi, finansal tabloların gerçeği yansıtması ve vergi matrahlarının doğru bir şekilde hesaplanması için önemli. Parasal olmayan varlıkların enflasyon karşısında eriyen değerleri yerine gerçek değerleri ile bilançolara yansıtılmasını sağlayacaktır. Böylece ekonomi yönetiminin enflasyon ile mücadelesine de katkı sunacaktır.” şeklinde konuştu.

"Komiteler bizim sahadaki gözümüz, kulağımız"

GTO Meslek Komite üyelerinin de katıldığı toplantıda komite çalışmalarına dikkat çeken Yıldırım, “Bu dönem meclisimizle, komitelerimizle genç, heyecanlı, vizyon sahibi bir ekip olduğumuz aşikâr Bu ekibin Odamızın misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda sektörleri ve şehri için özveri ile çalışacağından şüphem yok. Bu gençliği, dinamizmi kullanmalıyız.” diyerek şöyle devam etti: “Büyüklerimizin tecrübeleri ile Odamızın bilgi birikimi ile kurumsal hafızası ile bu gençliği birleştirmeliyiz. Bir şeyin altını çok net çizmek istiyorum; Komitelerimiz çalıştıkça, komitelerimiz sektörlerindeki gelişmeler ile ilgili bizi besledikçe biz daha güçlü oluruz. Daha doğru aksiyonlar alırız. Çünkü komiteler bizim sahadaki gözümüz, kulağımız O nedenle komitelerin bize verdiği geri bildirimler çok kıymetli. Unutmayın ki, Gaziantep Ticaret Odasının gücü komitelerin aktifliği ile doğru orantılıdır.”

Teymur ve Yıldırım’ın konuşmaları ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ağırlayan GTO Meclisinde GTO üyelerinin sektörel ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi. Yaşanan sorunlara yönelik belediye faaliyetleri ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.